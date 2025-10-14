bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
„Сборная“ няма загуба от началото на войната

3:0 над Боливия

„Сборная“ няма загуба от началото на войната

Националният отбор на Русия продължава да демонстрира впечатляваща форма. В приятелски мач на стадион „Динамо“ „Сборная“ победи Боливия с убедителното 3:0. Лечи Садулаев откри резултата още в 18', след прецизен пас от Иван Сергеев, а малко преди края на първото полувреме Алексей Миранчук удвои преднината на своите. В 57' Иван Сергеев сложи точка на мача, оформяйки крайното 3:0.

Първа победа над отбор от Южна Америка

В исторически план това е първи успех на Русия над южноамерикански отбор след 11 срещи - след 4 равенства и 7 загуби срещу Бразилия, Аржентина, Уругвай и Чили. Все още националният отбор не се е изправял срещу отборите на Еквадор, Колумбия, Венецуела или Перу, а мачът с Парагвай през пролетта на 2024 г. бе отменен поради терористична атака.

Русия и САЩ уреждат футболна контрола

Оказа се, че стадион „Динамо“ остава истинска крепост за „Сборная“. На този терен националният отбор никога не е губил в редовното време – 18 победи и девет равенства, с впечатляваща голова разлика 78:19. Единствените загуби са от 2002 г., когато Русия претърпя две поражения след дузпи в приятелски турнир от Беларус и Югославия, което прави настоящата серия още по-впечатляваща.

17 мача без поражение

В момента отборът на Карпин е непобеден в 17 поредни мача, с обща голова разлика 62:7. През периода на забраната от ФИФА и УЕФА националният отбор е изиграл 24 приятелски срещи – 15 победи, осем равенства и една загуба от младежкия отбор на Египет (този мач не е в официалната статистика).

През ноември националният отбор ще приеме Перу в Санкт Петербург и Чили в Сочи, а следващите официални мачове са планирани за 2026 г.

Когато омразата мълчи: Русия и Украйна печелят на един корт
