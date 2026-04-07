Синер: Давам моя титла, за да видя Италия на световното първенство

Давам моя титла за това да видя Италия на световното първенство, каза най-добрият италиански тенисист и световен №2 Яник Синер преди старта на Мастърса в Монте Карло.

„Готов съм да направя тази размяна. Много млади хора и играчи никога не са гледали световното първенство с Италия.“

Синер не е бил дори на пет години, когато „Адзурите“ триумфираха в Германия през 2006 г., побеждавайки Франция след дузпи на финала.

Последният мач на Италия на Мондиал (Уругвай-Италия 1:0 през 2014 г.) беше само няколко месеца преди 13-ия му рожден ден.

Днес Синер ще изиграе първия си мач в Княжеството срещу Юго Юмбер. Първата ни ракета Григор Димитров също ще излезе на корта днес - в 12:00 срещу Томас Мартин Ечевери (Арж).