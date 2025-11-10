Скандалът се разраства! Над 1000 турски футболисти залагали на мачове

Скандалът в турския футбол се разраства! 1024 играчи от всички нива са участвали в незаконни залози. Те са временно отстранени и препратени към дисциплинарната комисия на местната федерация.

От централата обявиха, че сред футболистите със спрени права са вратарят на Бешикташ Ерсин Дестаноглу, ветеранът Неджип Уйсал и играчите на Галатасарай Ерен Елмалъ и Метехан Балтаджъ.

В съобщението на Федерацията се посочва, че всички 1024 футболисти са наказани по чл. 57 от правилника на ТФФ, който забранява на спортистите да залагат на футболни мачове.

Извънреден трансферен прозорец

Поради мащаба на случая представители на ТФФ заявиха, че ще поискат разрешение от ФИФА за откриване на специален 15-дневен трансферен прозорец, в който клубовете да могат да заменят наказаните играчи. Федерацията също така отложи всички мачове от втора и трета дивизия за две седмици, но потвърди, че мачовете от Суперлигата и Първа лига ще продължат по график.

Наскоро председателят на Турската футболна федерация (TФФ) Ибрахим Хаджъосманоглу разкри пред медиите в страната днес, че 371 от 571-те съдии, които ръководят мачове в професионалните лиги, имат сметки за залагания в бетинг сайтове, а 152 от тях активно правят залози.

Скоро след това Федерацията отстрани 149-има съдии и асистенти и издаде заповед за задържането на 17 съдии и президент на футболен клуб от елита на страната.

Днес, след проведени разпити, съд в Истанбул е оставил за постоянно в ареста 8 души, сред които и Мурат Йозкая - президент на истанбулския клуб Еюпспор, който отскоро играе в турския елит. Бившият собственик на Касъмпаша Фатих Сарач, който също е бил сред разпитаните, е освободен.

