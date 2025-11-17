След разгроми: Германия и Нидерландия са на Мондиал 2026

Без изненади в зона Европа тази вечер! Германия и Нидерландия се класираха за световното първенство по футбол с разгроми.

В група 1 от квалификациите Бундестимът се нуждаеше от равенство с гостуващия тим на Словакия, за да окупира върха. Вместо това обаче селекцията на Юлиан Нагелсман се развихри в Лайпциг за крайното 6:0.

Маншафтът уби интригата още до почивката, на която водеше с 4:0. Ник Волтемаде откри в 18', Серж Гнабри удвои в 29', а Лерой Сане се разписа в 36' и 41'.

Снимка: Reuters

През втората част точни бяха още влезлите като резерви Ридле Баку в 67' и Асан Уедраого в 79'. Последният, със своите 19 години и 192 дни, стана най-младият с дебютен гол за Бундестима от октомври 1954 г. насам, когато това прави и Клаус Щюрмер, но на 19 години и 68 дни.

Така Германия е на мондиал за 21-ви път, като само Бразилия има повече участия - 23 (включително предстоящото).

Снимка: Reuters

Без напрежение и в Ниската земя

В група 7 Нидерландия също си осигури с лекота билети за САЩ, Канада и Мексико догодина. "Лалетата" разпиляха Литва с 4:0 у дома.

Попаденията за тима на Роналд Куман в Амстердам бяха дело на Тиджани Райндерс в 16', Коди Гакпо от дузпа в 58', Шави Симонс в 60' и Дониел Мален в 62'.

За първи път в историята на отбора от Ниската земя четирима играещи в английската Висша лига се разписаха в един двубой. Те са представители съответно на Манчестър Сити, Ливърпул, Тотнъм и Астън Вила.

Снимка: Reuters

