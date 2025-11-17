bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

След разгроми: Германия и Нидерландия са на Мондиал 2026

Без изненади в зона Европа тази вечер

След разгроми: Германия и Нидерландия са на Мондиал 2026
Reuters

Без изненади в зона Европа тази вечер! Германия и Нидерландия се класираха за световното първенство по футбол с разгроми.

В група 1 от квалификациите Бундестимът се нуждаеше от равенство с гостуващия тим на Словакия, за да окупира върха. Вместо това обаче селекцията на Юлиан Нагелсман се развихри в Лайпциг за крайното 6:0.

Маншафтът уби интригата още до почивката, на която водеше с 4:0. Ник Волтемаде откри в 18', Серж Гнабри удвои в 29', а Лерой Сане се разписа в 36' и 41'.

Снимка: Reuters

През втората част точни бяха още влезлите като резерви Ридле Баку в 67' и Асан Уедраого в 79'. Последният, със своите 19 години и 192 дни, стана най-младият с дебютен гол за Бундестима от октомври 1954 г. насам, когато това прави и Клаус Щюрмер, но на 19 години и 68 дни.

Така Германия е на мондиал за 21-ви път, като само Бразилия има повече участия - 23 (включително предстоящото).

Снимка: Reuters

Без напрежение и в Ниската земя

В група 7 Нидерландия също си осигури с лекота билети за САЩ, Канада и Мексико догодина. "Лалетата" разпиляха Литва с 4:0 у дома.

Попаденията за тима на Роналд Куман в Амстердам бяха дело на Тиджани Райндерс в 16', Коди Гакпо от дузпа в 58', Шави Симонс в 60' и Дониел Мален в 62'.

За първи път в историята на отбора от Ниската земя четирима играещи в английската Висша лига се разписаха в един двубой. Те са представители съответно на Манчестър Сити, Ливърпул, Тотнъм и Астън Вила.

Снимка: Reuters

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK 

Тагове:

германия мондиал класиране световни квалификации Нидерландия разгроми 2026

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

"Лъвиците" са готови за битка! (ВИДЕО)

"Всичко е Миньор!" – Жената, носила само две фланелки в живота си (ВИДЕО)
Джейк Пол срещу Антъни Джошуа: Голиат ще бъде приспан!

Джейк Пол срещу Антъни Джошуа: Голиат ще бъде приспан!
Чернев, няма страшно: Вижте кой си вкара 3 (ТРИ) автогола в 2 поредни мача

Чернев, няма страшно: Вижте кой си вкара 3 (ТРИ) автогола в 2 поредни мача

Последни новини

Как Роналдо пренаписа португалската футболна история? (ВИДЕО)

Как Роналдо пренаписа португалската футболна история? (ВИДЕО)
Килиан Мбапе иска колосално обезщетение от ПСЖ

Килиан Мбапе иска колосално обезщетение от ПСЖ
Александър Димитров: Автоголовете идват от напрежението (ВИДЕО)

Александър Димитров: Автоголовете идват от напрежението (ВИДЕО)

"Лъвиците" са готови за битка! (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV