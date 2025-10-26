СЛЕДЕТЕ С НАС: Реал Мадрид - Барселона 2:1

Дербито на Испания между Реал Мадрид и Барселона се играе днес, 26 октомври, в столицата на Испания.

Стадион "Бернабеу" е домакин на първото Ел Класико за сезона, а развоя на мача може да следите тук:

Второ полувреме:

69' - Нов гол на Джуд Белингам за Реал, но и нова засада.

53' - Барселона опита да отговори с контраатака, но Куртоа реагира авторитетно.

Снимка: Reuters

52' - Дузпа за Реал! Килиан Мбапе би в средата на вратата, но Шчесни запази резултата!

49' - VAR разглежда ситуация за дузпа за Реал, след като Ерик Гарсия от Барса игра с ръка в наказателното поле.

45' - Начало на второто полувреме

Първо полувреме:

Край на първото полувреме!

ШЕСТ МИНУТИ ПРОДЪЛЖЕНИЕ!

45' - Мбапе пак прати топката в мрежата на Барса, но беше в засада.

Снимка: Reuters

43' - Гоооооооооол! Реал отново излиза напред в резултата - 2:1! Гол на Джуд Белингам!

42' - Нов шанс за Барса от корнер, само че ударът беше неточен.

Снимка: Reuters

38' - Гооооооол! В Реал направиха грешка при изнасянето на топката и Фермин Лопес изравни резултата!

35' - Реал отговаря с опасна атака на Винисиус, но той не успя да вкара.

34' - Опит на Фернан Торес, но шутът му не бе достатъчно труден за вратаря на Реал.

30' - Още един шанс за Реал, но Шчесни се намеси авторитетно.

Снимка: Reuters

22' - Гооооол! Килиан Мбапе отново бележи! Този път засада няма! 1:0 за Реал Мадрид!

13' - Голът е отменен заради засада!

12' - ГОООООЛ! 1:0 за Реал Мадрид! Топовен удар на Килиан Мбапе!

9' - Възможност за Ламин Ямал, но неточен шут на младия футболист.

5' - Съдията промени мнението си след консултация с VAR. Ламин Ямал играе с топката в ситуацията.

3' - Дузпа за Реал Мадрид! Нарушение срещу Винисиус от Реал, който се откъсваше напред в атака!

1' - Начало на мача и първа възможност за Барселона заради грешка на Хаусен.

Състави:

РЕАЛ МАДРИД: 1. Тибо Куртоа, 8. Федерико Валверде (капитан), 3. Едер Милитао, 24. Дийн Хаусен, 18. Алваро Карерас, 15. Арда Гюлер, 14. Орелиен Чуамени, 6. Едуардо Камавинга, 5. Джуд Белингам, 10. Килиан Мбапе, 7. Винисиус

Резерви: 13. Андрий Лунин, 2. Дани Карвахал, 9. Ендрик, 11. Родриго, 12. Трент Александър-Арнолд, 16. Гонсало Гарсия, 17. Раул Асенсио, 19. Дани Себайос, 20. Фран Гарсия, 21. Браим Диас, 23. Ферлан Менди, 30. Франко Мастантуоно

Треньор: Чаби Алонсо

Снимка: Reuters

БАРСЕЛОНА: 25. Войчех Шчесни, 23. Жул Кунде, 5. Пау Кубарси, 24. Ерик Гарсия, 3. Алехандро Балде, 21. Френки де Йонг (капитан), 8. Педри, 10. Ламин Ямал, 16. Фермин Лопес, 14. Маркъс Рашфорд , 7. Феран Торес

Резврви: 31. Диего Кочен, 33. Едер Айер, 4. Роналд Араухо, 17. Марк Касадо, 18. Жерар Мартин, 22. Марк Бернал, 26. Жорфе Торентс, 27. Дро, 28. Руни Бардаджи, 29. Тони Фернандес

Треньор: Маркус Зорг (Ханзи Флик е наказан)

Снимка: Reuters

Превю

За 262-ри път Реал Мадрид и Барселона ще се изправят едни срещу друг в едни от най-чаканите и важни мачове във футбола.

До момента "белите" имат 105 победи, а каталунците 104. Равенствата са 52.

Реал води в класирането на испанската Примера с 24 точки, а Барса има 22.

Всички тези данни показват едно - напрежение на терена със сигурност ще има, а победата е задължителна и за двата тима!

