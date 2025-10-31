bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Той е бесен, нервен и вкарва малко: Лаутаро Мартинес не се справя добре

Треска в Милано

Той е бесен, нервен и вкарва малко: Лаутаро Мартинес не се справя добре
Reuters

Интер е в потрес: аржентинският нападател 10 на Интер, Лаутаро Мартинес, преживява най-трудния си период от години. Само три гола в първите девет мача на Серия "А" цифра, която за един играч от неговия ранг е почти унизителна.

Лаутаро се бори да намери себе си

В последния мач срещу Фиорентина Торо се появи като сянка на бившия шампион: размахва ръце, пъхти, нервничи, но мрежата сякаш го игнорира.

Снимка: Reuters

Дори асистенцията за втория гол на Сучич не успя да скрие колко отчаяно Лаутаро се бори да намери себе си, пише gazzetta.it.

Феновете са раздвоени

Феновете на стадион Джузепе Меаца“ изглеждат объркани: когато Лаутаро е на терена, всички очакват магия, но в последните мачове виждат само нерви и напрежение. Той тича напред-назад, опитва се да създава ситуации, но резултатът е шокиращо посредствен. Всеки удар минава покрай вратата, всеки шанс се изпарява.

Миналото се повтаря

Подобно на миналогодишния кошмар, Лаутаро започва сезона уморен от международните ангажименти Копа Америка, световното клубно първенство и показва повече страдание, отколкото резултати.

Антонио Касано: Серия

Шампионската лига остава неговата утеха: три гола в два мача напомнят на феновете какво могат да очакват от истинския Торо. Но в Серия "А" Лаутаро продължава да е почти невидим“.

Киву не губи вяра

Кристиан Киву държи Лаутаро на терена, вярвайки, че истинският боец ще се върне. Но нервите и напрежението растат както в отбора, така и сред феновете. Може ли аржентинецът да излезе от кризата навреме? Неделното пътуване до Верона изглежда като решителен тест: ще бъде ли това моментът, когато Лаутаро отново избухне“?

Лаутаро е нервен и видимо обезсърчен. Феновете шепнат зад гърба му, а медиите вече започнаха да обсъждат кризата: дали аржентинецът ще успее да докаже, че все още е лидер, или ще се превърне в поредния любимец, изгубен в собствената си слава?

Трагедия! Играч на Интер уби мъж в инвалидна количка

