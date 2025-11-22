bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Ток няма, има фарове: Вижте как украинските деца играят футбол на тъмно (ВИДЕО)

Родителите винаги имат решение за проблемите на децата си

Ток няма, има фарове: Вижте как украинските деца играят футбол на тъмно (ВИДЕО)

Украйна преминава през трудни времена, а изходът от войната с Русия е твърде неясен. Въпреки всички трудности, украинският народ се опитва да не губи вяра в благоприятен развой на събитията.

В местния град Черкаси децата играят футбол дори когато няма ток, без значение, че се стъмва рано.

Футбол на фарове

Родителите на децата взимат нещата в свои ръце, само за да могат малчуганите да поиграят футбол. Те паркират колите си максимално близо до терена, оставят ги с включени фарове, като така осветляват терена възможно най-много.

Украинците опитват да поддържат нормален живот, въпреки постоянните спирания на тока. Хората в Киев трябва да се справят без електричество между 8 и 11 часа в денонощието.

Ще има ли мир?

Американският президент Доналд Тръмп даде на Украйна по-малко от седмица да приеме неговия 28-точков план за прекратяване на войната с Русия.

Доналд Тръмп с ултиматум към Украйна: Има по-малко от седмица да приеме 28-точковия му план за мир

28-точковият план, предложен от Тръмп, поставя натиск върху Киев да се откаже от територии, да ограничи размера на армията си и да обещае да не се присъединява към НАТО в замяна на край на войната – всички дългогодишни изисквания на Кремъл.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK 

Тагове:

футбол деца Украйна родители ток фарове

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Закани за милиони: Антъни Джошуа и Джейк Пол обещават нокаути (ВИДЕО)

Закани за милиони: Антъни Джошуа и Джейк Пол обещават нокаути (ВИДЕО)
Божидар Краев шокира Австралия с гол в 39-ата секунда (ВИДЕО)

Божидар Краев шокира Австралия с гол в 39-ата секунда (ВИДЕО)
909 дни по-късно: Барселона се завръща на

909 дни по-късно: Барселона се завръща на "Камп Ноу"

Олимпиакос пречупи Париж, Везенков помогна (ВИДЕО)

Олимпиакос пречупи Париж, Везенков помогна (ВИДЕО)

Последни новини

Закани за милиони: Антъни Джошуа и Джейк Пол обещават нокаути (ВИДЕО)

Закани за милиони: Антъни Джошуа и Джейк Пол обещават нокаути (ВИДЕО)
Божидар Краев шокира Австралия с гол в 39-ата секунда (ВИДЕО)

Божидар Краев шокира Австралия с гол в 39-ата секунда (ВИДЕО)
Спортисти помогнаха за събирането на 34 900 лева за благотворителност (ВИДЕО)

Спортисти помогнаха за събирането на 34 900 лева за благотворителност (ВИДЕО)
Гръм от Бразилия: Анчелоти следи играч на Левски

Гръм от Бразилия: Анчелоти следи играч на Левски

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV