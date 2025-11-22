Ток няма, има фарове: Вижте как украинските деца играят футбол на тъмно (ВИДЕО)

Украйна преминава през трудни времена, а изходът от войната с Русия е твърде неясен. Въпреки всички трудности, украинският народ се опитва да не губи вяра в благоприятен развой на събитията.

В местния град Черкаси децата играят футбол дори когато няма ток, без значение, че се стъмва рано.

Футбол на фарове

Родителите на децата взимат нещата в свои ръце, само за да могат малчуганите да поиграят футбол. Те паркират колите си максимално близо до терена, оставят ги с включени фарове, като така осветляват терена възможно най-много.

In Cherkasy there is no power, so the parents lit the football field with their car headlights so their children could practice and have fun. pic.twitter.com/WRqMOdlrHZ — Andrew Perpetua (@AndrewPerpetua) November 20, 2025

Украинците опитват да поддържат нормален живот, въпреки постоянните спирания на тока. Хората в Киев трябва да се справят без електричество между 8 и 11 часа в денонощието.

Ще има ли мир?

Американският президент Доналд Тръмп даде на Украйна по-малко от седмица да приеме неговия 28-точков план за прекратяване на войната с Русия.

28-точковият план, предложен от Тръмп, поставя натиск върху Киев да се откаже от територии, да ограничи размера на армията си и да обещае да не се присъединява към НАТО в замяна на край на войната – всички дългогодишни изисквания на Кремъл.

