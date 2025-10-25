Това е най-богатият футболист… и името му не е Кристиано Роналдо!

След подписването на мултимилионния си договор с Ал Насър, Кристиано Роналдо бе обявен за първия футболист милиардер. Въпреки това неговото богатство не може да се сравнява с това на бившия полузащитник на Арсенал – Матийо Фламини.

Французинът е съосновател на биохимичната компания GFBiochemicals, оценявана между 13 и 15 милиарда паунда.

Първият футболист милиардер?

Снимка: Getty Images

Кристиано Роналдо! Лицето на футбола през новия век, заедно с Лионел Меси, е най-богатият активен футболист на планетата. Португалецът бе обявен за първия играч милиардер с приблизително състояние от 1,04 милиарда паунда, натрупано от приходите му на терена, спонсорски договори, империя от недвижими имоти и инвестиции.

Богатството му обаче е само капка в морето в сравнение с това на бившата звезда на Арсенал – Матийо Фламини, който има 246 мача за „артилеристите“. Разбира се, французинът не е печелил на терена дори близо до сумите, които Роналдо е изкарал, но след като се отказва от футбола, успява да натрупа състояние, многократно по-голямо от неговото.

Снимка: Getty Images

Сега богатството на Фламини е оценявано на около 10 милиарда паунда, а богатството си печели в сферата на биохимията.

Футболистът-биохимик

През 2008 г., докато все още е активен футболист, Фламини става съосновател на GFBiochemicals – компания, фокусирана върху създаването на устойчиви алтернативи на продукти на базата на изкопаеми горива.

Сега, години след тихото стартиране на проекта, Фламини е водеща фигура в областта на климатичните иновации и екологичната отговорност, както и един от най-богатите спортисти на планетата.

Влиянието на бившия играч на Арсенал, Милан и Марсилия в сектора е толкова голямо, че той е бил поканен да изнесе реч в Харвард и пред Европейската комисия. Тази седмица Фламини дори се срещна с крал Чарлз III, след като стана член на Circular Bioeconomy Alliance (CBA).

GFBiochemicals достига до новаторско откритие в производството на левулинова киселина, което намалява с до 80% количеството въглероден диоксид (CO₂), отделяно при производството на почистващи продукти.

Снимка: Getty Images

Фламини е съосновател на серията добавки UNITY заедно с бившия си съотборник в Арсенал Месут Йозил, разработена съвместно с учени от Университета на Уестминстър.

„Израснах в Марсилия, близо до морето, и от много ранна възраст бях запознат с екологичните проблеми, свързани с пластмасовите отпадъци в океаните и химическото замърсяване“, споделя Фламини за мотивацията си.

Снимка: Getty Images

Като дългогодишен застъпник на здравословния начин на живот, Фламини следва растителна диета от 15-годишна възраст и вярва, че този начин на живот е допринесъл за удължаването на кариерата му.

Кариера

Матийо Фламини е бивш футболист на Арсенал, Милан, Марсилия, Хетафе и Кристъл Палас. Дебютира за Марсилия през 2003 година и играе до 2019-а, приключвайки кариерата си в Испания. Фламини играе на всички позиции в центъра на терена, като често е използван от Арсен Венгер и като ляв бек за „топчиите“.

Снимка: Getty Images

Мачове – 426

Мачове в Шампионската лига - 54

Мачове за Франция - 3

Голове – 21

Асистенции – 19

Трофеи:

С Арсенал:

Купа на ФА – 3

Къмюните Шийлд – 2

С Милан:

Серия А – 1

