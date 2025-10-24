Уанда Нара го потърси, а той се оплака на... жена си

Има ли месец, в който да не говорим за... Уанда Нара?! Май не!

И този път изкусителната дама се забърка индиректно в скандал, при това отново с футболист.

Уанда е бивша съпруга на Макси Лопес, а след това бе омъжена за Мауро Икарди, с който преминават пред тежък развод и доста скандали.

Нов интерес

Според аржентинското издание La Nacion, бившата госпожа Икарди вече се оглежда за нова половинка и е хвърлила око на... световния шампион с Аржентина от 2022 и футболист на Челси - Енцо Фернандес.

Мълвата гласи, че тя му е изпратила съобщение, гласящо: "Току-що те видях в квартала. Пиши ми, ако искаш".

Той обаче реагирал изненадващо.

Госпожа Фернандес

Енцо очевидно не се възползвал от поканата на Уанда и показал съобщението на... съпругата си Валентина.

Тя побесняла, а напрежението се подсилило от факта, че двете участвали заедно в предаване по телевизията - Уанда като водеща, а Валентина като участник в предаване за кулинария.

Самата госпожа Фернандес заяви, че няма нищо общо с тази ситуация и не е виждала никакви съобщения.

Разделени за кратко

Енцо и Валентина са заедно от ученическите години и имат две деца - Оливиа на 5 и Бенджамин на 2 година.

Наскоро футболистът остави за кратко семейството си под претекст, че не е изживял младостта си и иска да навакса.

Раздялата обаче трая кратко и двамата с Валентина се събраха след няколко месеца.

