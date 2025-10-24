bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Уанда Нара го потърси, а той се оплака на... жена си

Нов скандал в Аржентина

Уанда Нара го потърси, а той се оплака на... жена си
Instagram

Има ли месец, в който да не говорим за... Уанда Нара?! Май не! 

И този път изкусителната дама се забърка индиректно в скандал, при това отново с футболист.

Уанда е бивша съпруга на Макси Лопес, а след това бе омъжена за Мауро Икарди, с който преминават пред тежък развод и доста скандали. 

Нов интерес

Според аржентинското издание La Nacion, бившата госпожа Икарди вече се оглежда за нова половинка и е хвърлила око на... световния шампион с Аржентина от 2022 и футболист на Челси - Енцо Фернандес. 

Мълвата гласи, че тя му е изпратила съобщение, гласящо: "Току-що те видях в квартала. Пиши ми, ако искаш". 

Снимка: Instagram

Той обаче реагирал изненадващо. 

Госпожа Фернандес

Енцо очевидно не се възползвал от поканата на Уанда и показал съобщението на... съпругата си Валентина. 

Тя побесняла, а напрежението се подсилило от факта, че двете участвали заедно в предаване по телевизията - Уанда като водеща, а Валентина като участник в предаване за кулинария. 

Самата госпожа Фернандес заяви, че няма нищо общо с тази ситуация и не е виждала никакви съобщения. 

Снимка: Instagram

Разделени за кратко

Енцо и Валентина са заедно от ученическите години и имат две деца - Оливиа на 5 и Бенджамин на 2 година. 

Наскоро футболистът остави за кратко семейството си под претекст, че не е изживял младостта си и иска да навакса. 

Раздялата обаче трая кратко и двамата с Валентина се събраха след няколко месеца.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK 

Тагове:

съпруга футболист валентина съобщение уанда нара Енцо Фернандес

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

ПАОК шокира Лил, Десподов с асистенция (ВИДЕО)

ПАОК шокира Лил, Десподов с асистенция (ВИДЕО)
Апоел Тел Авив оглави Евролигата след нов успех в София (ВИДЕО)

Апоел Тел Авив оглави Евролигата след нов успех в София (ВИДЕО)
И турци, и гърци вкараха 6 на Димитър Митов (ВИДЕО)

И турци, и гърци вкараха 6 на Димитър Митов (ВИДЕО)
След като свири Евролига в София: Арестуваха съдия за убийства (ВИДЕО)

След като свири Евролига в София: Арестуваха съдия за убийства (ВИДЕО)

Последни новини

Апоел Тел Авив оглави Евролигата след нов успех в София (ВИДЕО)

Апоел Тел Авив оглави Евролигата след нов успех в София (ВИДЕО)
ПАОК шокира Лил, Десподов с асистенция (ВИДЕО)

ПАОК шокира Лил, Десподов с асистенция (ВИДЕО)
Две дузпи нанесоха първа загуба на Порто за сезона (ВИДЕО)

Две дузпи нанесоха първа загуба на Порто за сезона (ВИДЕО)
Лудогорец остана без победа в Швейцария и при шестия опит (ВИДЕО)

Лудогорец остана без победа в Швейцария и при шестия опит (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV