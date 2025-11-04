Ужас и сълзи на стадиона: Кошмарът в Лучани (ВИДЕО и СНИМКИ)

bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Сърбия потъна в скръб след внезапната смърт на Младен Жижович - треньорът на Раднички 1923, който почина от масивен инфаркт край тъчлинията на мача срещу Младост от местната Суперлига. Наставникът колабира 22 минути след първия съдийски сигнал в неделя на стадиона в Лучани.

Медицински екипи незабавно оказаха спешна помощ на 43-годишния Жужович, който по-късно беше откаран в болница. Мачът беше временно прекъснат, а след това подновен. Но 20 минути по-късно дойде трагичната новина - младият специалист е починал на път за лечебното заведение.

Смразяващо: Млад треньор почина по време на мач (ВИДЕО)

Играчите рухнаха на тревата

След като разбраха какво се е случило, футболистите и на двата отбора коленичиха на терена. Някои избухнаха в сълзи, други се сринаха на тревата с ръце върху главите си. Стадионът потъна в зловеща тишина играчи, треньори и фенове бяха в пълен шок.

 
 
 
Дълбока скръб

"Скръбта ни е дълбока, още не можем да повярваме. Напусна ни човек, който остави траен отпечатък с професионализма, спокойствието и благородството си. Макар и за кратко време в Крагуевац, Младен спечели уважението на всички играчи, колеги и фенове. Неговата човечност и страст към футбола ще останат завинаги в сърцата ни", се посочва в изявление на Раднички.

Сръбската футболна федерация също изрази съболезнования. "Новината за внезапната смърт на треньора Младен Жижович ни изпълва с дълбока скръб. Загубата му е огромен удар за цялата футболна общност."

Кратка, но запомняща се кариера

Жижович е бивш национал на Босна и Херцеговина. Той беше назначен за треньор на Раднички едва на 23 октомври. Мачът срещу Младост бе едва третият му начело на отбора.

Новината за смъртта му предизвика вълна от скръб и съпричастност из цяла Сърбия. Грандът Партизан Белград публикува съболезнователно послание.

"С дълбока тъга приехме новината за внезапната кончина на треньора на Раднички - Младен Жижович. Почивай в мир."

