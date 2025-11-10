Ваксина спря трима за следващия мач на Аржентина

Трима отпаднаха от състава на Аржентина за контролата с Ангола. Причината: ваксина срещу жълта треска.
Играчите на Атлетико Мадрид - Науел Молина, Хулиан Алварес и Джулиано Симеоне, са извън сметките, защото не са успели да приключат навреме със здравните формалности преди двубоя в Луанда.
Имунизацията срещу жълта треска е задължителна за влизане в африканската страна.
Световните шампиони ще бъдат и без полузащитника Енцо Фернандес, който има оток в дясното коляно и получи почивка.
Селекционерът Лионел Скалони изненадващо изпрати повиквателна на брата на Алексис Мак Aлистър - Кевин, който носи екипа на белгийския шампион Юнион Сен Жилоа.
Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER
Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM
Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK