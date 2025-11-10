Ваксина спря трима за следващия мач на Аржентина

Трима отпаднаха от състава на Аржентина за контролата с Ангола. Причината: ваксина срещу жълта треска.

Играчите на Атлетико Мадрид - Науел Молина, Хулиан Алварес и Джулиано Симеоне, са извън сметките, защото не са успели да приключат навреме със здравните формалности преди двубоя в Луанда.

Имунизацията срещу жълта треска е задължителна за влизане в африканската страна.

Кевин не остава у дома

Световните шампиони ще бъдат и без полузащитника Енцо Фернандес, който има оток в дясното коляно и получи почивка.

Селекционерът Лионел Скалони изненадващо изпрати повиквателна на брата на Алексис Мак Aлистър - Кевин, който носи екипа на белгийския шампион Юнион Сен Жилоа.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK