Ваксина спря трима за следващия мач на Аржентина

Световните шампиони гостуват на Ангола в контрола

Трима отпаднаха от състава на Аржентина за контролата с Ангола. Причината: ваксина срещу жълта треска.

Играчите на Атлетико Мадрид - Науел Молина, Хулиан Алварес и Джулиано Симеоне, са извън сметките, защото не са успели да приключат навреме със здравните формалности преди двубоя в Луанда.

Имунизацията срещу жълта треска е задължителна за влизане в африканската страна.

Кевин не остава у дома

Световните шампиони ще бъдат и без полузащитника Енцо Фернандес, който има оток в дясното коляно и получи почивка.

Селекционерът Лионел Скалони изненадващо изпрати повиквателна на брата на Алексис Мак Aлистър - Кевин, който носи екипа на белгийския шампион Юнион Сен Жилоа.

