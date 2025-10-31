Винисиус си тръгва! Каза в кой отбор иска да продължи

На фона на една от най-емоционалните победи на Реал Мадрид през сезона, клубът е изправен пред най-големия си вътрешен скандал от години.

Бразилската звезда Винисиус Жуниор напусна терена разгневен след смяната си в 71-ата минута на Ел Класико (2:1), а по-късно – според испанските медии – е заявил пред съотборниците си, че иска да напусне Реал и да премине само в ПСЖ.

Скандал с Алонсо

Припомняме, че когато треньорът Шаби Алонсо реши да смени бразилската звезда в 71', камерите уловиха ясна реакция на недоволство – рязък жест, няколко думи на португалски и отказ да седне на резервната скамейка.

Вместо това, бразилецът се насочи директно към тунела, а в този момент, както съобщава COPE, треньорският щаб се опитал да го спре, но без успех.

Викове в тунела

Минути по-късно, в тунела се чули викове. „Винисиус беше изключително афектиран. Не приемаше решението на Алонсо и настояваше, че е бил унижен пред целия стадион“, съобщава журналистът на Marca Хосе Луис Санчес.

По информация на AS, Винисиус е заявил пред съотборниците си в съблекалнята: „Аз не съм проблемът. Ако някой не ме иска тук – кажете го в очите ми. И без това знам къде искам да играя – само в ПСЖ.“

Отношенията между Винисиус и треньора Шаби Алонсо очевидно са се влошили през последните седмици. Бразилецът често е заменян в ключови моменти, а по време на тренировките се е оплаквал от липса на свобода и доверие.

„Шаби иска от мен да играя по-спокойно, по-сигурно. Но аз не съм такъв играч – моят стил е рискът“, е заявил Винисиус пред свой приятел, цитиран от El Chiringuito TV.

В ПСЖ само чакат

Докато Реал Мадрид се опитва да овладее кризата, в Париж вече се говори за исторически трансфер. По данни на L’Équipe, ПСЖ подготвя оферта на стойност 200 милиона евро за Вини – сделка, която може да счупи рекорди.

Френският клуб вижда в него перфектния наследник на Килиан Мбапе. „Той е мечтата на нашите фенове. Ако Реал не го цени, ние ще го направим“, коментира източник от клуба пред Le Parisien.

От Реал Мадрид няма официален коментар.

В кратко съобщение до медиите клубът заяви, че „няма да коментира вътрешни въпроси, свързани с играчи“. Въпреки това, според Cadena SER, президентът Флорентино Перес е свикал извънредна среща с Шаби Алонсо и спортния директор, за да се обсъди ситуацията.

„Реал Мадрид не толерира публично неуважение, дори от най-големите си звезди“, заяви неофициално член на управата.

В социалните мрежи

В социалните мрежи избухнаха хиляди коментари с хаштага #ViniciusOut и #RespectVini.

Феновете са разделени: „Винисиус е емоционален, но истински боец. Реал го предава!“; "Ако не уважава клуба, да си тръгва. Никой не е над емблемата.“

Selon la presse de Catalogne, Vinicius voudrait quitter le Real Madrid et rejoindre le PSG, attiré par l'idée d'être coaché par Luis Enriquehttps://t.co/mHvABE2nIg pic.twitter.com/dpTZ6J8klM — RMC Sport (@RMCsport) October 29, 2025

Договорът на Винисиус с Реал изтича през 2027 г., но ситуацията може да се промени драстично още през зимния трансферен прозорец. „Това не е просто конфликт между треньор и играч – това е сблъсък на поколения и философии“, коментира спортният анализатор Фернандо Паломо.

