Забъркаха Иниеста в грандиозна измама

Футболната легенда може да отиде на съд

Андрес Иниеста се забърка в грандиозна измама в Перу! Местната прокуратура е започнала разследване срещу бившата звезда на Барселона за предполагаемо участие в схема, ощетила бизнесмени със суми, надхвърлящи 600 хил. долара.

Името и ликът на Иниеста са били използвани като гаранция за привличане на средства. Според жалбата, внесена от компанията Gucho Entertainment S.A.C. и други, парите са били предназначени за организиране на спортни и музикални събития в Перу, промотирани от Never Say Never на Иниеста. Въпросните събития така и не се осъществяват, а вложените средства не са възстановени.

Иниеста разрешава основаването на Never Say Never Sudamericana съвместно с Паул Рубио и Карлос Пинтор през април 2023 г. Целта е реализиране на развлекателни проекти в различни страни от региона.

Измамата

Футболната звезда участва в популяризирането на проекта в Лима. "Много сме развълнувани да присъстваме в страна като Перу и на континент като Южна Америка, за да продължим да растем и да разпространяваме нашите ценности по целия свят.", казва тогава Иниеста.

Властите обаче смятат, че това е било част от предполагаема операция за измамно привличане на инвестиции. Според прокуратурата, репутацията на връзките на Иниеста са използвани, за да подмамят бизнесмени да финансират редица обявени, но нереализирани събития.

До този момент легендарният футболист, който прекрати кариерата си през 2024 г., запазва мълчание по случая.

