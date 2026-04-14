Закъсалият Тотнъм понесе нов тежък удар

Остават 6 кръга за оцеляване

Закъсалият Тотнъм понесе нов тежък удар в кошмарния си сезон! "Шпорите" ще бъдат без капитана Кристиан Ромеро до края на кампанията, след като световният шампион с Аржентина получи контузия в коляното.

Централният защитник е с травма от шампионатния двубой срещу Съндърланд (0:1). Той ще премине допълнителни тестове през следващите дни, за да се определи степента на контузията. Очаква се да бъде извън терените минимум месец.

Ромеро все пак ще бъде на линия за световното първенство в САЩ, Канада и Мексико през юни.

Дълбока криза

Тотнъм заема 18-ото място в английската Висша лига с актив от 30 точки - 2 по-малко от 17-ия Уест Хем. Лондонският клуб - деветият най-богат в света, не е изпадал във втора дивизия от 1977 г. насам.

До края на сезона "шпорите" имат по-трудна програма от преките си конкуренти - домакинства на Брайтън, Лийдс и Евертън, както и гостувания на Уулвърхемптън, Астън Вила и Челси.

Само Дарби (18) през 2008 и Съндърланд (17) през 2003 г. са имали по-дълга серия от мачове без победа във Висшата лига от началото на календарната година. В момента Тотнъм е в поредица от 14. Историята обаче не е на страната на Спърс - и Дарби, и Съндърланд изпадат.

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

