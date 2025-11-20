bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Жребият е хвърлен: Италия ще трябва да се потруди в баражите за световното

Решителните мачове са в края на март 2026 г.

Reuters

Четирикратният световен шампион Италия ще се изправи срещу Северна Ирландия в полуфиналния кръг от баражите за световното първенство по футбол през 2026 година в САЩ, Мексико и Канада.

Жребият, който бе изтеглен от Марко Матераци и Мартин Далин, не бе особено благосклонен към "адзурите", тъй като във финалния кръг те ще бъдат гости на победителя от двойката Уелс - Босна и Херцеговина, ако преодолеят Северна Ирландия - съперник, който ги спира по пътя към световното през 1958 година.

Снимка: Reuters

Баражите

Със сериозен балкански привкус се оказа поток "С", в който попаднаха три тима от Югоизточната част на Европа. В единия полуфинал Турция ще приеме Румъния, като победителят от тази двойка ще гостува във финалния кръг на победителя от мача между Словакия и Косово.

Другите два тима от Балканите в баражите - Република Северна Македония и Албания, попаднаха в два различни потока.

Македонците ще гостуват на Дания, а при успех след това ще гостуват отново на победителя от двойката Чехия - Република Ирландия.

Албания ще започне пътя си към световното първенство с гостуване на Полша, а при победа тимът ще гостува на един измежду Украйна и Швеция.

Снимка: Reuters

Четирите победителя от плейофите ще се присъединят към дванадесетте други от Европа - Германия, Швейцария, Шотландия, Франция, Испания, Португалия, Нидерландия, Австрия, Норвегия, Белгия, Англия и Хърватия, които вече си осигуриха визи за Мондиала в САЩ, Мексико и Канада.

Баражите в зона Европа ще се играят на 26 и 31 март 2026 година, като и в полуфиналите, и във финалите победителят ще бъде излъчван в един мач.

Пълен жребий

Поток "А":

полуфинали: Италия - Северна Ирландия и Уелс - Босна и Херцеговина

финал: Уелс/Босна и Херцеговина - Италия/Северна Ирландия

Поток "В":

полуфинали: Украйна - Швеция и Полша - Албания

финал: Украйна/Швеция - Полша/Албания

Плажове, липса на ток и малко футбол: Как Кюрасао стигна до Мондиала?

Поток "С":

полуфинали: Турция - Румъния и Словакия - Косово

финал: Словакия/Косово - Турция/Румъния

Поток "D":

полуфинали: Дания - Република Северна Македония и Чехия - Ирландия

финал: Чехия/Ирландия - Дания/Република Северна Македония

Класира отбора за световното без да стъпва в екзотичната страна!

