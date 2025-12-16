"Знаех за плащанията", призна Лапорта по случая "Негрейра" (ВИДЕО)

Президентът на Барселона Жоан Лапорта призна, че е знаел за плащанията в размер на 7,5 млн. евро, направени от каталунския клуб към бившия президент на Техническия комитет на реферите - Хосе Мария Енрикес Негрейра.

Документите, които допреди скоро липсваха, са „се появили в дъното на един шкаф“, а човекът, който ги е намерил, е неизвестен.

Лапорта призна, че е „бил информиран“ за тези плащания, но поради „малкия им размер“ те не са били обсъждани пред борда на директорите.

Laporta ha mentido como testigo y ojalá le imputen falso testimonio. En el acta de conformidad se escusa en la firma diciendo que era un acuerdo global de toda la inspección.

La realidad es que solo firma conformidad en los pagos de Negreira, el resto firma disconformidad pic.twitter.com/FAbonClc6m — Fury (@Don_Furo) December 16, 2025

Разпитът

Миналия петък (12.12.2025) испанецът даде показания като свидетел, а не като обвиняем, по делото „Негрейра“ в Съдебния комплекс в Барселона.

Заседанието е продължило около час. Делегат на Реал Мадрид е имал възможност да зададе въпроси към него относно случая.

Припомняме, че през 2023 г. ръководството на Барселона бяха обвинени в подкуп на бившия вицепрезидент на Техническия комитет на арбитрите (CTA) Хосе Мария Енрикес Негрейра, който е работил за Кралската испанска футболна федерация (RFEF). Съдът счете за престъпление плащанията към Негрейра от Барселона между 2001 и 2018 г.

Пари

Според Лапорта, той е научил за трансферите към компанията, която е изготвяла докладите за съдийството, след като е бил избран за президент на клуба през 2003 г.

„Не познавах лично Енрикес Негрейра. Бях информиран, че съществува консултантска услуга за съдийство и продължихме да я ползваме, защото я считахме за полезна“, разказа той.

„Всичко, за което говорим, е, че 7,3 милиона евро са били изплатени за 18 години. Не мисля, че това е толкова скъпо за тези услуги, които са важни и полезни за спортния свят“, добави испанецът.

„Бях информиран. Но това е информация, която не се обсъжда в управителния съвет поради размера на сумите. Детайлите, за които говорите, са отразени в подробни фактури по позиции, които се фигурират в счетоводството на Барселона. Одиторите са преценили, че няма никакви нередности.“

Изчезналите доклади

„Открихме документите почти случайно. Знам, че са се появили в дъното на един шкаф, но не знам кой от спортния отдел ги е намерил.“

„На съда бяха предадени около 600-629 доклада. Нямаме доклади от първия етап, защото на всеки пет или шест години те се унищожават.“

На въпрос дали тогава плащанията са се случвали след устни договорки, Лапорта отговори така:

„Това се е променило. По онова време не бих казал, че е било обичайно, но е възможно да е имало устни договори. Не знам дали този договор е съществувал, защото не съм го виждал. Имам предвид договора за техническо съдействие на съдиите. Но мога да ви кажа, че сега всичко е по-строго.“

