Знаете ли, че Меси е най-добрият в света в момента...

Шегата настрана, номинацията на Лионел Меси за „Златната топка“ би била напълно оправдано събитие, пишат фенове в социалните мрежи. Имат и аргументи.

Към средата на септември 2025 г. аржентинецът има най-добрата статистика за гол+пас. Той дори има положителна статистика.

1. Лионел Меси - Интер Маями (39 гола и асистенции в 37 мача)

2. Килиан Мбапе - ПСЖ (36 гола и асистенции в 38 мача)

3. Хари Кейн - Байерн Мюнхен (35 гола и асистенции в 35 мача)

4. Рафиня - Барселона (35 гола и асистенции в 36 мача)

5. Ламин Ямал - Барселона (32 гола и асистенции в 37 мача).

"За тези, които обичат математиката, нека уточним: говорим за представяне в националния и клубния отбор.

За тези, които обичат конфликтите, нека уточним: Кристиано Роналдо има 29 голове и асистенции в 31 двубоя", пишат още феновете на световния шампион.

Снимка: Reuters

