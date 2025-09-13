Знаете ли, че Меси е най-добрият в света в момента...

Шегата настрана, номинацията на Лионел Меси за „Златната топка“ би била напълно оправдано събитие, пишат фенове в социалните мрежи. Имат и аргументи.
Към средата на септември 2025 г. аржентинецът има най-добрата статистика за гол+пас. Той дори има положителна статистика.
1. Лионел Меси - Интер Маями (39 гола и асистенции в 37 мача)
2. Килиан Мбапе - ПСЖ (36 гола и асистенции в 38 мача)
3. Хари Кейн - Байерн Мюнхен (35 гола и асистенции в 35 мача)
4. Рафиня - Барселона (35 гола и асистенции в 36 мача)
5. Ламин Ямал - Барселона (32 гола и асистенции в 37 мача).
"За тези, които обичат математиката, нека уточним: говорим за представяне в националния и клубния отбор.
За тези, които обичат конфликтите, нека уточним: Кристиано Роналдо има 29 голове и асистенции в 31 двубоя", пишат още феновете на световния шампион.
Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER
Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM
Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK