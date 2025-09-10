Светът затаява дъх: Меси решава съдбата си

Мачът от 17-ия кръг на квалификациите за Мондиал 2026 беше изключително емоционален за Лионел Меси. Феновете скандираха името му без прекъсване, а аржентинските коментатори коментираха всяко негово докосване на топката с треперещи гласове.



Нещо повече, самият Лео едва сдържаше сълзите си. Причината е проста - срещата с Венецуела вероятно беше последното му представяне на родна земя.

Това ли беше, Лео?

Меси вече е на 38 години, рафтовете му са на път да се срутят под тежестта на десетките спечелени награди и трофеи, а палмата, разбира се, се държи от световната титла в Катар 2022. Това ли беше?

Оказа се, че Лео може и да не отиде на предстоящото световно първенство в САЩ, Канада и Мексико. Според аржентинеца всичко ще зависи от здравето му (което засега е добро), но той няма да се насилва да се представя повече.





Магьосникът от Росарио все още не е взел окончателно решение, но това очевидно не е казано без причина. За футболния свят отсъствието на Меси е неприемливо! Той просто трябва да е там!



Напълно възможно е Меси да бъде полезен на отбора на Лионел Скалони просто като съветник, седнал редом с треньорския щаб и играчите.



В противен случай отборът може и да не е фаворит. Амбициозни французи, умни испанци, неотстъпчиви англичани... Ако оценим заявките, отборите от Стария свят изглеждат за предпочитане. Победната енергия на Лионел Меси определено няма да е излишна.





Най-важен обаче е сблъсъкът с Кристиано Роналдо. Футболният свят няма да преживее провала в последния сблъсък между двете легенди. Но си струва да се отбележи, че аржентинецът няма да може да надмине португалеца, който вече е отбелязал 141 гола за националния отбор (Лео има 114).

Е, Аржентина, без своя лидер, не успя да отбележи гол срещу Еквадор и загуби с 0:1 снощи. Дали героят на нацията действително ще изостави националния отбор, когато целият свят ще чака сблъсъка им с Роналдо?





Нещо повече, португалците ще отидат в САЩ със същата надежда, с която Меси отиде в Катар да спечелят заветната купа. И целият футболен (и не само футболен) свят ще се радва да види (със сигурност за последен път), макар и задочно, сблъсъкът на двете легенди на XXI век.



Такава среща просто трябва да се състои и защото iветовното първенство ще се проведе в САЩ, родното място на Холивуд. Е, наистина ли е възможно Лео, играейки в Щатите, да откаже такъв невероятен сюжет, който би могъл да се превърне в класика в историята на футбола...!?

Снимка: Reuters

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK