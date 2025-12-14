Българинът, който разруши Перистери: 23 точки и 11 борби!

Олимпиакос продължава победния си ход в гръцкото първенство. Отборът, в който играе най-добрият български баскетболист Александър Везенков, записа десета поредна победа, след като разби Перистери като гост със 105:62 и запази лидерската си позиция във временното класиране.

32 точки в третата част

Домакините започнаха по-добре и дори поведоха в първата четвърт, но след това Олимпиакос пое пълен контрол над мача. На почивката гостите вече имаха солиден аванс от 50:35, а след паузата направиха истински рецитал. В третата част тимът на Йоргос Барцокас отбеляза 32 точки срещу едва 9 за Перистери и окончателно пречупи съпротивата на съперника.

Спортист №1 на България за 2022 и 2023 г. изигра силен двубой и бе най-резултатен – 23 точки, 11 борби и 2 асистенции за 24 минути на паркета, като отново показа лидерските си качества.

След успеха "червено-белите" от Пирея насочват вниманието си към Евролигата. На 16 декември тимът приема Валенсия, а три дни по-късно ще бъде домакин и на АСВЕЛ Вильорбан. Следващият мач от гръцкия шампионат е на 21 декември срещу Колосос Родос.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK