Баща му е роден на 3 март, а той покорява в баскетбола с усмивката на мама

Калоян – име на един от най-великите български царе. Той го носи с гордост. Също, както носи и фамилията си – Стойков. Фамилия, която в баскетболното общество тежи много.

Калоян Стойков.

Син на един от най-успешните български спортисти за всички времена – Тодор Стойков. Тодор – роден навръх националния празник 3 март, едно време разплакваше колоси като Реал Мадрид насред София. Днес обаче е горд баща на две прекрасни момчета, които играят баскетбол – Стилиян и Калоян.

Калоян е по-малкият и от днес до неделя ще тренира под стрелкащия го поглед на петкратния европейски шампион Пини Гершон по време на лагера на националния отбор за момчета до 14-годишна възраст в зала „Триадица“. Коко носи екипа на ЦСКА, където преминава през миналата есен от редиците на Буба. Осъществява трансфер, заедно с батко си Стенли, за да се труди при „армейците“ при един от най-добрите специалисти за работа с подрастващи у нас – Явор Аспарухов.

Усмихнат като майка си,

Талантлив като баща си

Калоян е роден на 1 август 2012 г. – истински храбър представител на зодия Лъв. Не се стряска от тежеста на фамилията Стойков. Нищо, че баща му е 11 пъти шампион и 6 пъти носител на Купата на България, а в стихията на своята кариера беше стрелец №1 в УЛЕБ Къп.

Коко просто обича да играе баскетбол и го прави с широката усмивка – наследство от прекрасната му майка Деница. Той е в групата от 20 повикани деца от цяла България за кампа на Пини Гершон, организиран от Българска федерация баскетбол.

Най-малкият от баскетболната фамилия Стойкови ще тренира за трети път под ръководството на Пини Гершон, който съвместно с родната централа на три пъти събира децата, родени през 2012 и 2013 г. от София и региона.

Отличник по математика

Калоян знае, че в баскетбола може да върви напред, само ако се труди неуморно. Така, както го прави в училище. Той е отличник в училище по математика „Питагор“, където много се гордеят с упоритостта му в спорта. Коко играе гард, вижда играта с орлово око и подава пасове по конец.

А докъде ще стигне в играта с оранжевата топка?

За мечтите на всяко дете не бива да има таван. Важното е зад всяко дете да стоят родители, които да му дават кураж, спокойствие и да вярват в него. Все неща, които Калоян получава от своите майка и баща.

От днес, до неделя, в зала „Триадица“ в София, Калоян Стойков ще се подготвя под наставленията на главния треньор „Развитие“ – национални отбори при подрастващите към Българска федерация баскетбол Людмил Хаджисотиров, който заедно с Пини Гершон ще селектират и налагат най-големите таланти в родния баскетбол за юноши и младежи.

Единна методика

Тренировките са в зала „Триадица“ в петък (само следобед), събота (сутрин и следобед) и неделя (само сутринта). Всяко занимание е напълно достъпно за посещение от треньори, които искат да се учат на живо от единната методика, която легендата Гершон, съвместно с Хаджисотиров, въвеждат като универсален модел за работа с подрастващите таланти в България.

Това е първи лагер-сбор на националния отбор до 14 години, в който Българска федерация по баскетбол успява да събере на едно място най-перспективните деца от цялата страна. Досега, за предходните кампове в тази възрастова група, се включваха само момчета от София и региона, от Ботевград и Самоков.

Дебютантите

Абсолютни дебютанти в кампа на националния отбор са момчетата от Черно море, Доростол и Дунав, които досега нямаха възможност да се включват в камповете, поради ангажименти към клубните си отбори. Най-много играчи има извикани от Рилски спортист – 4, по трима са от Балкан, Буба и Черно море, а по двама от ЦСКА и Доростол, по един – от Левски и Дунав. Всички те ще бъдат тренирани и наблюдавани за първи път от 5-кратния европейски шампион (3 пъти с Макаби Тел Авив и 2 пъти с 20-годишните национали на Израел) Пини Гершон.

Камповете на проекта

Първият подобен камп на националните отбори при подрастващите Пини Гершон и Българска федерация баскетбол проведоха на 28-29 ноември в Ботевград с 18-годишните. На 12 и 13 декември в зала „Триадица“ последва лагер с 16-годишните, а между Коледа и Нова година – с 14, 16, и 18-годишните отново в „Триадица“. На 18 и 19 януари в „Свети Георги“, Гершон откри новата година с нов камп за юношите до 18-годишна възраст. През февруари и март родната централа организира, заедно с именития специалист още по три лагера (по един за всяка от възрастовите групи), като през априлската ваканция, Пини Гершон и Людмил Хаджисотиров посетиха подготвителния лагер на 16-годишните в Белоградчик.

Кой е Пини Гершон?

Един от най-успешните треньори в историята на европейския баскетбол. Като старши-треньор на Макаби Тел Авив печели три европейски титли (2001, 2004, 2005). Осем пъти шампион на Израел (7 с Макаби, 1 с Апоел Галил Елион), осем пъти носител на Купата на Израел (7 с Макаби, 1 с Апоел Ерусалим). Треньор №1 в Евролигата (2005).

Снимка: БТА

Като генерален мениджър на националните отбори при подрастващите на Израел (2015-2025) печели две поредни европейски титли с 20-годишните (2018, 2019), и до два европейски финала (2023, 2017) в Дивизия А. Вкарва всички национални отбори на Израел до 16, 18 и 20-годишна възраст от Дивизия Б, в Дивизия А. 18-годишните национали на Израел достигат до полуфинал в елита през 2024 г., до Топ 6 на Европа през 2023 г. Също до Топ 6 в Дивизия А, Гершон вкарва и 16-годишните национали на Израел, като класира Израел и на историческо, първо участие на световно първенство за младежи до 19-годишна възраст.

За последното десетилетие, от Държава-джудже на баскетболната карта, Гершон превръща Израел в една от топ европейските сили и до изумителното 11-то място в световната ранглиста за мъже до 20-годишна възраст. Пини вкарва петима свои възпитаници от националните отбори на Израел в НБА, създава и работи с над 50 треньори, които към днешна дата работят в НБА, Евролига, Еврокъп, ФИБА, а гръбнакът на настоящия мъжки национален отбор на Израел е изграден изцяло от момчета, които са негово откритие и негови възпитаници.

Снимка: БТА

На 9 декември 2007 г. Пини Гершон сензационно подписва договор за… 1 евро, за да бъде старши-треньор на мъжкия национален отбор на България. Прави го от сантименти: Дядо му по бащина линия е роден в Пловдив и дълги години работи, като главен равин в пловдивската синагога. Гершон извежда България до класиране на европейското първенство през 2009 г. в Полша, след което пътищата му с България се разделят и той се завръща начело на Макаби.

На 1 юли 2025 г., Гершон е обявен от ръководството на Българска федерация баскетбол за Директор „Развитие“ – национални отбори подрастващи (мъжко направление). Любопитен факт е, че сега Пини следи развитието на Калоян Стойков, а преди години, когато звездата на татко му в Европа изгрява, Гершон иска Тодор Стойков в Израел, но до трансфер не се стига. Все пак, двамата работят заедно в националния отбор на България в периода 2008-2009, на който Стойков е капитан и лидер.

Снимка: БТА

Кой е Людмил Хаджисотиров?

Людмил Хаджисотиров е завършил треньорската школа на ФИБА – FECC – FIBA COACHING SERTIFICATE (2011-2013), където завършва в Top 4 на своя клас. Има завиден опит като треньор в националните отбори за юноши в различните възрасти. Той е старши-треньор на 20-годишните юноши, които през 2015 г. участват на европейско първенство в Дивизия А. През 2014 г. е старши-треньор на 18-годишните юноши на европейското първенство в Дивизия Б в София, а през 2012 г. е помощник треньор на 16-годишните юноши на първенството на Стария континент в Дивизия А. Удо е бил и помощник-треньор на мъжкия ни национален отбор (2012 г.), като през миналото лято се включи в ролята си на главен треньор и ментор на 16-годишните юноши на европейското първенство в Скопие.

На клубно ниво като треньор, Людмил Хаджисотиров има във визитката си три спечелени купи на България начело на Рилски спортист (2018, 2021, 2022), две Суперкупи на България (2021, 2022). Два пъти е вицешампион в НБЛ (2021, 2022), три пъти бронзов медалист в НБЛ (2017, 2018), три пъти е шампион в редовния сезон в НБЛ (2021, 2022, 2023). Треньор №1 на годината в България (2022). Най-етичен треньор на България (2020-2021).

Людмил Хаджисотиров е отлично познато име на Пини Гершон от периода, в който легендата ръководи мъжкия ни национален отбор на България (2008-2009). Още тогава Гершон продрече на Удо треньорска кариера след края на състезателната кариера. Като играч той носи екипа на Славия, ЦСКА, Левски, Спартак МВР в България, а зад граница защитава цветовете на Женева Девилс.

Людмил Хаджисотиров е роден на 13 ноември 1980 г. в София. Завършва средно образование в САЩ, като е единственият българин, минал през баскетболната програма на Уинчиндън. Колежанската му кариера преминава през престижните Бостън Колидж и Мейн. Носи спортни гени – баща му Людмил Хаджисотиров-старши, е легенда на българската водна топка.

Списък с повиканите за лагера този уикенд в София (24.04-26.04.2026):

ЦСКА

Калоян Стойков

Тео Александров

Левски

Марк Палатев

Буба

Филип Филипов

Сава Тодоров

Рони Муса

Балкан

Димитър Гавалюгов

Светлин Стратиев

Никола Ангелов

Септември

Даниел Радулов

Рилски спортист, Самоков

Александър Попов

Борис Кашъмов

Христофор Катанов

Даян Симеонов

Черно море

Оксиян Колев

Кристиян Алексиев

Димитър Киряков

Доростол, Силистра

Леонид Димов

Бойко Калинов

Дунав, Русе

Максим Манев

Повиканите треньори:

Николай Николов (Дунав, Русе) – старши-треньор

Венцислав Костов (Вихрен, Сандански)

Милен Костов (Тунджа, Ямбол)

Цветомир Бонев (Черно море, Варна)

Снимка: Евгений Милов

График на тренировките в зала „Триадица“ (24.04-26.04.2026):

Петък (24.04)

18:00 – 20:00 часа, зала „Триадица “, София

Събота (25.04)

10:00 – 12:00 часа, зала „Триадица “, София

18:00 – 20:00 часа, зала „Триадица“, София

Неделя (26.04)

9:00 – 11:00 часа, зала „Триадица “, София