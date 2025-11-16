Отборът поставя основа, с която дава надежда за бъдещето на родния женски баскетбол. В това вярва националката Борислава Христова след двете поредни победи в евроквалификациите - 141:48 над Азербайджан и 80:60 срещу Украйна.

"Настроението в отбора е наистина страхотно. Свършихме това, за което отидохме. Не се отпускаме. Вече се фокусираме върху Черна гора, защото целта ни е да приключим този прозорец 3 от 3", каза националката при завръщането от Рига.

"Не очаквахме Азербайджан да излязат с деца, но дадохме най-доброто от себе си. Радвам се, че всички момичета се включиха по прекрасен начин, със страхотна енергия. Това искаме да виждаме и занапред."

Подкрепа за "лъвиците"

За българките предстои първо домакинство от този етап на евроквалификациите. Те ще посрещнат Черна гора на 18 ноември от 19:00 ч. в Арена Ботевград. Двубоят също ще бъде излъчен ексклузивно на VOYO.BG.

"Навлизаме в мача с нагласата да дадем всичко от себе си, с енергията, която ни води в мачовете. Ще направим всичко възможно да сме готови. Крайната цел е 6 от 6 и мисля, че можем да я постигнем"

"В последните 2 години се борим доста да поставим една основа и да наредим този пъзел. Със сигурност на треньорския щаб не им беше лесно да се борят за всичко извън игрището, за да можем ние да надграждаме и да показваме резултати"

"За мен тези стъпки, които сме направили с националния отбор дават една надежда за бъдещето и нещо свежо и ново, към което тези момичета да се стремят, да искат да са част от него. Няма да е огромна промяната в момента, но вярвам, че за в бъдеще нещата могат лека-полека да се наредят.", коментира още Христова.

