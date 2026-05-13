Джейсън Колинс не оцеля. Първият играч от НБА, който разкри, че е гей, почина на 47

„Не се страхувам, играх срещу Шак.“ Ето как Джейсън Колинс се изправи пред диагнозата си мозъчен тумор миналия декември, която на практика го осъди на смърт.

Бившият център, който през 2013 г. разруши бариерите, като стана първият, който разкри, че е хомосексуалист в НБА, разкри пред ESPN: „Ракът ми е неоперабилен; средната прогноза е от шест седмици до три месеца живот. Ако това е времето, което ми остава, ще го използвам, за да тествам лечения, които един ден биха могли да станат стандартни.“ Той почина на 47 години.

Семейството обяви новината: „С тежки сърца съобщаваме за кончината на Джейсън Колинс, нашият обичан съпруг, син, брат и чичо, след смела битка с глиобластом.

Джейсън промени живота на толкова много хора по неочаквани начини и беше вдъхновение за всички, които го познаваха, и за тези, които му се възхищаваха отдалеч.

Благодарни сме за любовта и молитвите през последните осем месеца и за изключителните медицински грижи, които Джейсън получи от своите лекари и медицински сестри. Нашето семейство ще му липсва много.“

Колинс окачи кецовете през 2014 г. след 13-годишна кариера, включваща Ню Джърси Нетс, Мемфис, Минесота, Атланта, Бостън, Вашингтон и обратно при Нетс, след като те се преместиха в Бруклин.

Той разкри своята хомосексуалност през 2013 г. на корицата на Sports Illustrated, превръщайки се в първия гей, играл в една от четирите големи северноамерикански спортни лиги.