Какво не работи в Олимпиакос? Везенков каза истината

Олимпиакос приема Валенсия тази вечер в "Двореца на мира и приятелството". Сблъсъкът е от 16-ия кръг на Евролигата, а целта за домакините е само една - да се върнат на победния път след загубата от Барселона.

Преди двубоя лидерът на „червено-белите“ Саша Везенков говори за официалния сайт на клуба, като подчерта, че отборът трябва да покаже коренно различно лице.

100% психическа и физическа подготовка

„Очаква ни ключов мач. Това е отбор, който играе с огромна енергия. Не е изненада, че са на върха в Евролигата. За да спечелим, ще ни е нужна 100% психическа и физическа подготовка. Трябва да сме максимално концентрирани и да имаме енергийни резерви, за да успеем“, заяви най-добрият български баскетболист в последните години.

Везенков разкри и какво го е впечатлило най-много във Валенсия през този сезон: „Скоростта на играта им. Донякъде напомнят на миналогодишния Париж, но играят по-зряло и по-умно.

Намират моменти да изненадат съперника, наказват грешките и играят много здраво. Затова и ние трябва да сме на 100 процента.“

Защита

Най-категоричен Везенков бе, когато стана дума за това какво трябва да промени Олимпиакос след двубоя с Барселона:

„Всичко! Определено не трябва да правим грешки и да им даваме лесни точки. Трябва да покажем солидна защита – нещо, което не направихме в последните два мача.“

Фенове

В заключение тежкото крило отправи емоционално послание към феновете на тима: „Чакаме феновете си в залата – с тях сме по-силни.

Знаем, че са разочаровани и ядосани, когато губим. Дори когато не печелим, те искат да се борим с цялото си сърце, а срещу Барселона ги разочаровахме.

Имаме нужда от тях с нас и заедно ще дадем 100 процента, за да спечелим мача.“

"Червено-белите" от Пирея са 10-и в класирането с 8 победи и 6 загуби. Валенсия е с баланс 10/5.

