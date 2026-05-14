bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Баскетбол

Крах за ПАО преди Файнъл Фор в Атина

Валенсия постигна един от най-великите обрата в историята на Евролигата

Крах за ПАО преди Файнъл Фор в Атина
БГНЕС

Валенсия успя! В плейофна серия, където всичко изглеждаше против испанския тим, отборът на Педро Мартинес постигна един от най-великите обрата в историята на Евролигата, побеждавайки Панатинайкос за трети пореден път, този път на „Ройг Арена“ с 81:64.

Този подвиг е още по-забележителен от факта, че ПАО никога не беше губил пети мач.

Нерви, напрежение и два отбора с една и съща цел и без право на грешка. В този контекст, Валенсия започна много по-добре пред 15 000 от най-верните си фенове и успя да издържи до края.

Снимка: БГНЕС

Над всички в състава на домакините беше Бранку Бадио, който завърши с 20 точки, 5 борби и 2 асистенции.

Александър Везенков с шевове след тежкия удар в лицето

Разочарованието за гръцкия гранд е още по-голямо, защото финалният етап на турнира между 22 и 24 май ще се състои в залата на "детелините" в Атина.

Другите три тима, които ще спорят за трофея, са действащият шампион Фенербахче, рекордьорът по титли Реал Мадрид и Олимпиакос, воден от Александър Везенков.

В полуфиналите гръцкият гранд ще се изправи срещу "фенерите", а Валенсия ще премери сили с Реал Мадрид.

Везенков срещу шампиона на полуфинал в Евролигата
Тагове:

олимпиакос Валенсия панатинайкос реал мадрид атина евролига полуфинали фенербахче Александър Везенков

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Първи златен дубъл за Интер от 16 години

Първи златен дубъл за Интер от 16 години
Шампионът Левски взе точка в Разград

Шампионът Левски взе точка в Разград
ПСЖ сломи преследвача и спечели титлата отново

ПСЖ сломи преследвача и спечели титлата отново
Контузия от ужасите шокира феновете (ВИДЕО)

Контузия от ужасите шокира феновете (ВИДЕО)

Последни новини

Георги Мърков-младши: Дядо ми ме научи да побеждавам

Георги Мърков-младши: Дядо ми ме научи да побеждавам
Сена пред Прост, Хамилтън зад Шумахер: класация подпали мрежата

Сена пред Прост, Хамилтън зад Шумахер: класация подпали мрежата
Първи златен дубъл за Интер от 16 години

Първи златен дубъл за Интер от 16 години
ПСЖ сломи преследвача и спечели титлата отново

ПСЖ сломи преследвача и спечели титлата отново
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV