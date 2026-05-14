Крах за ПАО преди Файнъл Фор в Атина

Валенсия успя! В плейофна серия, където всичко изглеждаше против испанския тим, отборът на Педро Мартинес постигна един от най-великите обрата в историята на Евролигата, побеждавайки Панатинайкос за трети пореден път, този път на „Ройг Арена“ с 81:64.

Този подвиг е още по-забележителен от факта, че ПАО никога не беше губил пети мач.

Нерви, напрежение и два отбора с една и съща цел и без право на грешка. В този контекст, Валенсия започна много по-добре пред 15 000 от най-верните си фенове и успя да издържи до края.

Над всички в състава на домакините беше Бранку Бадио, който завърши с 20 точки, 5 борби и 2 асистенции.

Разочарованието за гръцкия гранд е още по-голямо, защото финалният етап на турнира между 22 и 24 май ще се състои в залата на "детелините" в Атина.

Другите три тима, които ще спорят за трофея, са действащият шампион Фенербахче, рекордьорът по титли Реал Мадрид и Олимпиакос, воден от Александър Везенков.

В полуфиналите гръцкият гранд ще се изправи срещу "фенерите", а Валенсия ще премери сили с Реал Мадрид.