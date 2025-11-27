НА ЖИВО: "Лъвовете" започват похода към Евробаскет 2029

44:39 - С две прекрасни тройки България поведе две минуит преди края

32:32 - Равностойна игра и от двата отбора

25:25 - Армения бързо изравни резултата

Втора четвърт

25:21 - Край на първата част!

23:19 - Гостите от Армения намалиха изоставането

19:13 - Добра игра от баскетболистите на Любомир Минчев

9:3 - Страхотно начало на срещата за България.

Снимка: fiba.basketball

Първа четвърт

ПРЕВЮ

Време е! Мъжкият ни национален отбор по баскетбол започва похода си към европейските финали с домакинство на Армения. Срещата от предварителните квалификации за Евробаскет 2029 е тази вечер от 19:00 ч. и ще бъде излъчена ексклузивно на онлайн платформата VOYO.

Двубоят е и своеобразен дебют начело на отбора на новия селекционер Любомир Минчев.

Другият отбор в нашата група 2 е Норвегия. България гостува на скандинавците на 27 февруари. Следват визита на арменците на 2 март и домакинство на норвежците на 5 юли.

Избраниците на Любомир Минчев

Големият отсъстващ и този път е Александър Везенков. Най-добрият ни баскетболист бе повикан, но заради клубни ангажименти с Олимпиакос ще пропусне срещата срещу Армения.

Дий Бост се завръща в състава. Той не е играл за България от Евробаскет 2022 насам. Той ще трябва да замести друг натурализиран американец - Коди Милър-Макинтайър. Звездата на Цървена звезда не попадна в списъка на Минчев.

Място в него намери капитанът Павлин Иванов, който заедно с Везенков пропусна двубоите от световните квалификации с Нидерландия и Австрия заради контузия.

Снимка: Lap.bg

Селекционерът Любомир Минчев ще може да разчита на: Борислав Младенов, Дий Бост, Димитър Димитров, Константин Костадинов, Иван Алипиев, Емил Стоилов, Йордан Минчев, Мартин Русев, Константин Тошков, Николай Михайлов, Александър Стоименов, Илиян Пищиков и Павлин Иванов.

Отборът на Армения пристигна по-рано в България, като играчите изгледаха срещата от 13-ия кръг на Евролигата между отборите на Апоел Тел Авив и Реал Мадрид на живо от първите редове в "Арена Ботевград".

