Олимпиакос прави немислимото – Везенков и Коди в една стартова петица!

Американецът с български паспорт - Коди Милър-Макинтайър, е пред трансфер в Олимпиакос. Според информации на гръцкия Sport24 и „BIG 4 by Betsson“, преговорите между двете страни вече са в напреднал етап и сделката може да бъде финализирана съвсем скоро.
Целта на клуба от Пирея е ясна – да приключи трансфера още преди плеймейкърът официално да излезе на пазара като свободен агент, където интересът към него може сериозно да повиши цената му.
Ако преминаването стане факт, това почти сигурно ще означава нов силен съотборник за най-добрия баскетболист в Европа Александър Везенков в състава на "червено-белите".
Според наличната информация, гръцкият гранд е предложил на Милър-Макинтайър тригодишен контракт на стойност около 2,5 милиона евро на сезон – оферта, която трудно може да бъде конкурирана от Цървена звезда.
Ръководството на Олимпиакос действа бързо именно заради силния сезон на гарда в Евролигата:
12,6 точки средно
7,4 асистенции (лидер в турнира)
4,5 борби
участие във всички 39 мача
близо 30 минути средно на терена
Тези показатели го превърнаха в един от най-търсените плеймейкъри в Европа.
Според журналиста Харис Ставру трансферът е логичен ход и от тактическа гледна точка. Причината е ясна – профилът на Милър-Макинтайър пасва отлично до този на Томас Уокъп.
Очакванията са двамата да оформят една от най-стабилните гардови двойки в Турнира на богатите, което ще даде повече баланс и контрол в играта на отбора на Йоргос Барцокас.
В същото време BasketNews съобщава, че Цървена звезда вече работи по вариант за заместник на Милър-Макинтайър. Основният кандидат е Крис Джоунс – гард на Апоел Тел Авив, който може да напусне клуба след края на сезона.
Самият Милър-Макинтайър също е позитивно настроен към проекта в Пирея - комбинацията от финансова стабилност и шанс за атака на титлата в Евролигата прави трансфера логична следваща стъпка в кариерата му.
А ако към това добавим потенциалното партньорство с Везенков – Олимпиакос може отново да се превърне в една от най-опасните сили в турнира още през следващия сезон.