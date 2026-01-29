БФС свиква ключов конгрес през март

Редовният отчетен конгрес на Българския футболен съюз ще се проведе на 20 март в столичния хотел „Рамада“. Решението бе взето по време на днешното заседание на Изпълнителния комитет на БФС.

Заседанието на ръководния орган се състоя традиционно малко преди официалния рестарт на сезона в Първа лига, който е насрочен за 6 февруари.

Дневен ред

Членовете на Изпълкома одобриха дневния ред на Конгреса. В него са включени ключови точки като приемане на бюджета за 2026 г., обсъждане и гласуване на нова стратегия за развитие на българския футбол за периода 2026/30, отчет за дейността на централата за 2022/26, както и промени в Устава на БФС. Последните са изготвени в съответствие с препоръките на ФИФА и УЕФА.

Пари от УЕФА за Втора лига

Сред взетите решения е и разпределянето на 17% от средствата, получени от УЕФА по линия на солидарните плащания за участието на Лудогорец в груповата фаза на Лига Европа. Тези средства ще бъдат насочени към клубовете от Втора лига, като от схемата са изключени дублиращите отбори на ЦСКА и Лудогорец.

Също така стана ясно, че програмата за плейофната фаза в Първа лига ще бъде изготвена чрез специализиран софтуер, с оглед натоварения календар и събитията на Националния стадион.

БФС ще прояви необходимата гъвкавост във връзка с евентуално съвпадение на дати на избори и спортни срещи, включително възможна промяна на датата за дербито между Левски и ЦСКА.

Септември ще доиграе първенството в Първа лига на стадиона в Драгалевци, ако съоръжението бъде одобрено от лицензионната комисия на БФС. През есента клубът домакинстваше на стадион „Локомотив“ в София.

Междувременно е стартирала проверка на състоянието на терените на елитните клубове. Първоначалните резултати показват, че на много от стадионите има сериозни проблеми с качеството на настилките.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK