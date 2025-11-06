bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Бивш шеф на ЦСКА взриви „Армията“: Изгарят хора! Златков не знаеше къде попада! (ВИДЕО)
Eмоции в ефира на "Спортен нюзрум"! Трето поколение Орманджиев - бившият изпълнителен директор на ЦСКА Стоян Орманджиев, се завърна с откровено интервю пред bTV за фамилия Ганчеви, загубите, възходите и за това какво наистина се случва зад кулисите на Армията“.

ЦСКА е кауза! Трябва да се работи по всякакъв начин. И отвън може да помогнеш, но вътре всичко зависи от теб!“

Бившият ръководител и синът на покойния бивш арбитър и съдийски шеф Стефан Орманджиев, напусна "армейците" в края на октомври 2024 г. след реорганизация в клуба.

"Решението да напусна беше лично мое"

Радослав Златков искаше да свърши добре работата си, но не знаеше къде попада. Казвам го без лошо може да е специалист в друга област. Беше ясно, че аз няма да продължа, още в средата на октомври. Решението да напусна беше лично мое. Хванахме горещ картоф с Филип Филипов имаше плам, имаше желание, но без резултати на терена всичко отива на заден план. В период на трансформация хора изгарят.“

Орманджиев не скри и личната болка:

"Баща ми Стефан ми липсва много в личен план. Беше ръководител с опит, можеше да помага и на мен, и на клуба. Когато работеше той в ЦСКА, ЦСКА беше гранд. Днес нещата са други.

Много хора правеха паралел между мен и него. Да вляза в обувките му. Между 2002 и 2007 ЦСКА беше фактор. За 25 години отборът има три титли. В неговия период - две", сподели в студиото на "Спортен нюзрум" Стоян.

Преди Вечното дерби

С Христо Янев имам ярки моменти – 2003 г., точно срещу Левски! Той беше майстор на статичните положения фауловете му бяха като дузпи! Тошко Янчев, Владо Манчев златно поколение! Надявам се да имаме отново радостни моменти“, каза Орманджиев.

Чуйте още във видеото кой е виновен, защо ЦСКА гори отвътре и как Орманджиев вижда бъдещето на червените

 

