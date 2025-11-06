Бивш шеф на ЦСКА взриви „Армията“: Изгарят хора! Златков не знаеше къде попада! (ВИДЕО)

Eмоции в ефира на "Спортен нюзрум"! Трето поколение Орманджиев - бившият изпълнителен директор на ЦСКА Стоян Орманджиев, се завърна с откровено интервю пред bTV — за фамилия Ганчеви, загубите, възходите и за това какво наистина се случва зад кулисите на „Армията“.

„ЦСКА е кауза! Трябва да се работи по всякакъв начин. И отвън може да помогнеш, но вътре – всичко зависи от теб!“

Бившият ръководител и синът на покойния бивш арбитър и съдийски шеф Стефан Орманджиев, напусна "армейците" в края на октомври 2024 г. след реорганизация в клуба.

"Решението да напусна беше лично мое"

„Радослав Златков искаше да свърши добре работата си, но не знаеше къде попада. Казвам го без лошо — може да е специалист в друга област. Беше ясно, че аз няма да продължа, още в средата на октомври. Решението да напусна беше лично мое. Хванахме горещ картоф с Филип Филипов – имаше плам, имаше желание, но без резултати на терена всичко отива на заден план. В период на трансформация – хора изгарят.“

Орманджиев не скри и личната болка:

"Баща ми Стефан ми липсва много в личен план. Беше ръководител с опит, можеше да помага и на мен, и на клуба. Когато работеше той в ЦСКА, ЦСКА беше гранд. Днес нещата са други.

Снимка: Lap.bg

Много хора правеха паралел между мен и него. Да вляза в обувките му. Между 2002 и 2007 ЦСКА беше фактор. За 25 години отборът има три титли. В неговия период - две", сподели в студиото на "Спортен нюзрум" Стоян.

Преди Вечното дерби

„С Христо Янев имам ярки моменти – 2003 г., точно срещу Левски! Той беше майстор на статичните положения – фауловете му бяха като дузпи! Тошко Янчев, Владо Манчев – златно поколение! Надявам се да имаме отново радостни моменти“, каза Орманджиев.

Чуйте още във видеото – кой е виновен, защо ЦСКА гори отвътре и как Орманджиев вижда бъдещето на „червените

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK