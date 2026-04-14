bTV осъжда всички форми на агресия срещу журналисти

Във връзка с инцидент по време на вчерашното дерби между ЦСКА и Левски, при който на стадиона пострада репортерът от спортната редакция Калоян Кюркчиев, bTV се противопоставя на всички форми на агресия срещу журналисти.

Медията призовава българските спортни клубове и отговорните институции да гарантират необходимите мерки и условия за сигурното и безопасно провеждане на спортните срещи.

Представителите на медиите са на стадиона, за да вършат своята работа съвестно и отговорно, а всяка проява на агресивно поведение нарушава законовите и етичните норми.

Грозно посегателство

Призоваваме да не се допускат подобни инциденти и да не се застрашава здравето и животът както на журналистите, така и на зрителите.

Грозното посегателство дойде непосредствено преди вечното дерби на националния стадион в понеделник. При опит да стигне до медийните позиции, екипът ни е пресрещнат от фенове на "червените". По стълбите блок 26 в сектор А Кюркчиев е изблъскан, а след това и ритан неколкократно.

По-рано днес ЦСКА също осъди агресията срещу Калоян Кюркчиев.