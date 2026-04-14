bTV осъжда всички форми на агресия срещу журналисти

Призоваваме да не се допускат инциденти като с нашия репортер Калоян Кюркчиев

Във връзка с инцидент по време на вчерашното дерби между ЦСКА и Левски, при който на стадиона пострада репортерът от спортната редакция Калоян Кюркчиев, bTV се противопоставя на всички форми на агресия срещу журналисти.

Медията призовава българските спортни клубове и отговорните институции да гарантират необходимите мерки и условия за сигурното и безопасно провеждане на спортните срещи.

Представителите на медиите са на стадиона, за да вършат своята работа съвестно и отговорно, а всяка проява на агресивно поведение нарушава законовите и етичните норми.

Грозно посегателство

Призоваваме да не се допускат подобни инциденти и да не се застрашава здравето и животът както на журналистите, така и на зрителите.

Грозното посегателство дойде непосредствено преди вечното дерби на националния стадион в понеделник. При опит да стигне до медийните позиции, екипът ни е пресрещнат от фенове на "червените". По стълбите блок 26 в сектор А Кюркчиев е изблъскан, а след това и ритан неколкократно.

По-рано днес ЦСКА също осъди агресията срещу Калоян Кюркчиев.

 

ЦСКА осъди агресията срещу репортер на bTV

ЦСКА осъди агресията срещу репортер на bTV
Бербатов осъди остро нападението над екип на bTV на дербито (ВИДЕО)

Бербатов осъди остро нападението над екип на bTV на дербито (ВИДЕО)
Оперират палеца на левия крак на Кирил Десподов

Оперират палеца на левия крак на Кирил Десподов
Бербатов за плана си: Това не е Библия! Всичко опира до финансирането (ВИДЕО)

Бербатов за плана си: Това не е Библия! Всичко опира до финансирането (ВИДЕО)
Илиана Раева за планът на Бербатов: Възхитена съм!

Илиана Раева за планът на Бербатов: Възхитена съм!

Бербатов осъди остро нападението над екип на bTV на дербито (ВИДЕО)

Бербатов осъди остро нападението над екип на bTV на дербито (ВИДЕО)
Бербатов за плана си: Това не е Библия! Всичко опира до финансирането (ВИДЕО)

Бербатов за плана си: Това не е Библия! Всичко опира до финансирането (ВИДЕО)
Илиана Раева за планът на Бербатов: Възхитена съм!

Илиана Раева за планът на Бербатов: Възхитена съм!

ЦСКА осъди агресията срещу репортер на bTV

ЦСКА осъди агресията срещу репортер на bTV
