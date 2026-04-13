Христо Янев: Аз съм бил дефанзивен... Левски пусна 8 в защита

Треньорът на ЦСКА Христо Янев не пропусна да уязви вечния съперник Левски след равенството 1:1 във вечното дерби. "Сините" поведоха чрез Хуан Переа, но Леандро Годой изравни дълбоко в добавеното време.

Янев припомни някои анализи след есенния двубой между двата тима, спечелен от "червените" с 1:0. "Спомням си, че в предното дерби имаше анализи как Христо Янев играл дефанзивно. Днес видяхме четирима защитници, плюс още двама - беше трудно да пробием този блок. Правихме опити да намерим пространства в тази сгъстена защита. Радвам се, че успяхме. Ние сме отбор, който до края ще търси онова, което е важно за нас", заяви треньорът.

"Отборът демонстрира това, което прави постоянно – борим се всяка една секунда, без значение развоя на мача и обстоятелства. Мога да поздравя момчетата. Въпреки че Левски излязоха с шестима защитници, успяхме да намерим пролука. Левски вкара гол, който знаехме, че търси - мелета, статични в нашето наказателно. Знаем, случва се.“

Леандро показа колко е важен

"Това, че централният нападател беше току-що влязъл, не ни даде ориентация. Постарахме се да им кажем отвън, но страхотната атмосфера и пълният стадион не позволи нашите футболисти да чуят".

"Вярваме във футболистите, с които разполагаме. Направихме промени, пуснахме крило, вкарахме втори нападател, крилото отиде да играе защитник. Лео на терена ни даде допълнителен импулс, ангажирахме тяхната четворка да е по-събрана. Леандро показа колко е важен за отбора".

Не забвавяме пътя, който изминахме

"Това са моментите, в които една съблекалня трябва да повярва в онова, което има като качества, заряд... Ние сме в ситуация, в която трябва да печелим точки. Не трябва да забравяме пътя, по който минахме. Иска ни се да играем по-красиво, но играем срещу отбори, които се защитават с 8 човека, трудно се преодоляват".

"Ние имаме отбор, който, ако вярва в собствените си сили, може да се бори с всеки. За нас е бонус за целия труд от началото на нашата работа. На база футболните качества, трябва да преодолеем всичко по пътя си".