Драматичен обрат за Лудогорец в София

Лудогорец стартира официалните си мачове през 2026 г. в Първа лига с много ценен успех, обръщайки Локомотив София с 3:1 като гост в среща от 20-ия кръг на първенството.

Домакините поведоха рано в мача. В 8' Спас Делев се оказа най-съобразителен на далечната греда и засече центриране на бившия футболист на "орлите" Доминик Янков отляво, като при ситуацията имаше и рикошет в Дуарте. Преднината на „железничарите“ се задържа до почивката, но след нея „орлите“ реагираха бързо.

Снимка: Reuters

Само минута след подновяването на играта Ивайло Чочев възстанови равенството с точен удар с левия крак след асистенция на Бърнард Текпетей. В 59' гостите стигнаха до пълен обрат, след като Петър Станич реализира дузпа, отсъдена за игра с ръка на Минчев.

Ситуацията за Локомотив се усложни допълнително в 79', когато Бидунга получи директен червен картон за грубо нарушение срещу Дуарте.

Снимка: Reuters

Численото превъзходство на Лудогорец даде резултат и пет минути по-късно Станич изведе Руан Круз, който оформи крайното 3:1 и се разписа за първи път след завръщането си в тима от Разград.

След този успех съставът на Пер-Матиас Хьогмо събра 40 точки и заема трето място във временното класиране, докато Локомотив София, воден от Станислав Генчев, остава осми с 26 точки.

