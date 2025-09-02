bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Велизар Димитров пред bTV: Срещу Испания не става със страх (ВИДЕО)

23 години по-късно – какво се промени?

Квалификациите за световното първенство в САЩ, Канада и Мексико през 2026 г. за нас започват на 4 септември. В първия си мач България не просто започва с труден опонент. Лъвовете“ посрещат актуалния европейски шампион Испания! И то на разпродадения до краен предел Национален стадион Васил Левски“!

Последният спомен от дуел срещу Ла Фурия е в приятелска среща през 2002 г. На 20 ноември в Гранада България губи с 0:1. Единственият гол е дело на Хосе Мари.

Отборът без страх

В този мач Велизар Димитров прави дебюта си с националната фланелка.

Когато играеш срещу Испания, няма как да забравиш. Тогава имахме много качествен отбор и играехме срещу такива силни отбори като равен с равен и беше доста трудно да ни побеждават. Винаги е било чест и удоволствие, когато се изправяш срещу такива големи отбори. И то без страх. Знаейки, че имаш всички шансове да победиш. Неслучайно и след две години участвахме и на европейското първенство, което се явява последното от доста време насам“, спомня си Димитров.

В онзи мач селекционер е Пламен Марков същият, който води състава ни и на континенталния шампионат на Евро 2004 в Португалия.

Срещу бъдещи европейски и световни шампиони

Българите излизат срещу играчи от ранга на Икер Касияс, Карлес Пуйол, Шави Ернандес и Гути. Макар и все още не в пика на възможностите си, те се утвърждават все повече като ключови фигури в селекцията на иберийците.

Както и сега, и тогава отборът разполагаше със звездни играчи. Някои оставиха дълга следа вече в продължение на над 20 и колко години, други вече станаха и треньори“, споделя пред камерата ни и Тодор Янчев.

Той също записва минути срещу Испания и признава, че и тогава се е виждала мощта им.

Аз играх малко, последните може би 12-15 минути. На няколко пъти Шави като водеше топката, мислих, че ще му я взема, но той я отклоняваше наляво-надясно... Наистина са звездни играчи. Дадохме им отпор, бяхме много дисциплинирани, компактни.“

Съставите

Испания: Икер Касияс, Раул Браво, Карлос Марчена, Карлес Пуйол, Мичел Салгадо, Давид Албелда, Рубен Бараха, Гути, Гайска Мендиета, Висенте Хосе Мари. Резерви: Сантиаго Канисарес, Иван Елгера, Хосеба Ечеберя; Шави; Диего Тристан, Капи, Жоан Капдевила.

България: Здравко Здравков, Росен Кирилов, Ивайло Петков, Георги Петров, Радостин Кишишев, Стилиян Петров, Даниел Боримиров, Георги Пеев, Мартин Петров, Димитър Бербатов, Владимир Манчев. Резерви: Златомир Загорчич, Илиян Стоянов, Велизар Димитров, Стоян Колев, Тодор Янчев.

Какво още е останало в паметта на Велизар Димитров и Тодор Янчев от този двубой срещу Испания и какви са очакванията им за предстоящия мач на 4 септември – вижте във видеата.

 

Илиан Илиев преди Испания: Можем да спечелим (ВИДЕО)

 

Тагове:

България Испания фенове тодор янчев контрола загуба национални отбори мондиал 2026 Мелизар Димитров национале стадион

