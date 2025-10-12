bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Гонзо в два през нощта: Нормално, елементарни грешки!

Липсва ни постоянство и концентрация, смята президентът на БФС

Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов-Гонзо коментира тежката загуба от Турция с 1:6 на Националния стадион „Васил Левски“. Срещата, която започна с надежди, завърши с един от най-болезнените резултати за българския футбол в последните години.

„През първото полувреме футболистите показаха, че имат възможности и потенциал. Играхме с дисциплина и желание, но през второто полувреме допуснахме индивидуални, елементарни грешки. Такъв резултат е нормален, когато се допускат подобни пропуски на високо ниво“, заяви Иванов след края на двубоя.

"Няма как да се бориш с отбори като Турция"

По думите му резултатът не трябва да бъде оправдание, а сигнал за анализ и работа. „Видя се, че имаме млади играчи, които тепърва ще растат, но също така ни липсва постоянство и концентрация.

Катастрофа в София: България 1 - Турция 6

Няма как да се бориш с отбори като Турция, ако допускаш детински грешки в защита. Това е нивото на европейския футбол днес – всяка грешка се наказва“, добави президентът на БФС.

Иванов бе един от последните, които напуснаха стадиона – около два часа след последния съдийски сигнал...

Шеф в БФС: Нашите момчета просто не са готови
