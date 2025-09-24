Гонзо за залагалите на мачове: По-добре ли е 50 човека да не играят 6 месеца?

Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов - Гонзо коментира скандала с наказаните с глоба футболисти, треньори и служебни лица, които са са залагали на мачове от Първа и Втора лига.

Уличените са със спрени права, които обаче се възстановяват, след като заплатят 10 000 лева.

Според Иванов това е по-приемлива санкция.

Правилникът

"Ние не можем да кажем кой манипулирал мачовете. Сигналът идва от НАП, идва и от ГДНП писмо с хора, които са играли в бетинг компаниите. Ние санкционираме на базата на нашия правилник. Говорят за 10 хиляди лева, пък били 5 хиляди лева, пък ние сме опитвали да си напълним касата... Предишното правило беше 6 месеца без да практикуваш футбол и 5 хиляди лева. Имахме съмнение какво ще се случи.

Представяте ли си 50 човека да ги оставим 6 месеца да не играят футбол?! Смятате ли, че това е по-добре. Затова взехме решение глобата да е 10 хиляди лева", заяви Иванов.

В предаването "Спортен нюзрум" адвокат Георги Градев анализира, че подобни санкции са незаконни, тъй като се прилагат настоящи правила към нарушения от миналия сезон, когато са извършени залаганията.

"Няма право това нещо да се случи - има го в правилника. Има го в правилника и на ФИФА, където са още по-жестоки санкциите - до 3 години и минимум 100 хиляди франка. Пресконференцията се отмени от ГДНП, защото установиха, че има футболисти, които играят на собствените си мачове. Вече прокуратурата се занимава с тези футболисти и се повдигат обвинения за манипулация на мач. Всички останали са глобени административно, че да играли и залагали. Не казвам на техни мачове. В правилника пише, че нямаш право да залагаш на мачове от Първа и Втора лига. Не знам как се казват тези футболисти. Искам всички да спазват правилата. Футболният съюз се бори с тези корупционни практики. Ще се борим и в бъдеще време. Футболистите са предупредени от преди година, че ще има такива проверки", отговори му Гонзо.

Пресконференцията

Днес, 24 септември, от БФС, полицията и НАП трябваше да внесат разяснения по случая, но отмениха срещата с медиите.

"Всеки един футболист, който подписва своя стандартен трудов договор с клуб, участник в българското първенство, вътре е заложена забрана да участва в залагания на мачове на своя клуб или на български клуб участник в българското първенство, в ПФЛ, а също така и на мачове, в които клубът участва в международни турнири.

Ние, като асоциация във връзка със скандала, който се разрази миналата седмица, сме оказали помощ на всеки един футболист. Ние сме против действия, които уронват престижа и интегритета на българския футбол.", заяви Мила Христова, която е член на Изпълкома на централата.

