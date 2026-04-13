Леандро Годой попари Левски с гол дълбоко в добавеното време на вечното дерби (1:1). Аржентинският нападател влезе като резерва и отбеляза след включване в атака на вратаря Фьодор Лапоухов. Преди това Хуан Переа изведе "сините" напред.

Любопитното е, че голмайсторът с прякор Кошмара има вече три попадения във вратата на Левски. Предишните две дойдоха с екипа на Берое.

"Направихме това, което опитвахме цял мач - да стигнем до вратата. И в крайна сметка не загубихме", анализира Леандро.

"Като цяло не заслужавахме да загуби, а дори заслужавахме да спечелим. В крайна сметка сме щастливи. Какво ми каза Христо Янев? Нищо специално. Много щастлив съм да бъда футболист на ЦСКА, винаги се стремя да помагам на отбора, както се случи днес."

"Казах на Лапоухов, че асистенцията му е страхотна. Страшно съм щастлив да отбележа точно на Левски с екипа на ЦСКА и да направя феновете щастливи. Показахме още веднъж характер."

"Сега ни предстои важен полуфинал за Купата на България и отново ще се раздадем максимално, за да зарадваме нашите фенове", каза Кошмара.