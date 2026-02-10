Хулио Веласкес: Не оценявам аз терените, чужденец съм (ВИДЕО)

Треньорът на Левски Хулио Веласкес отказа да коментира качеството на футболните терени у нас - тема, която доведе до искане на оставки от страна на Българския футболен съюз.

В последните кръгове част от терените са в лошо състояние. След мача Локомотив София - Лудогорец (1:3), собственикът на разградчани Кирил Домусчиев поиска обяснение от лицензионната комисия към БФС и промени в състава ѝ. Такива не бяха предприети.

Самият Веласкес говори точно преди мача с Лудогорец от четвъртфиналите в турнира за Купата на България утре, 11 февруари.

Какво каза?

"На база това, което ни предстои търсим решения. Не съм човек, който да се оплаква. Други са тези, които трябва да оценяват. Още повече, че съм и чужденец.", каза Веласкес.

Левски играе с Лудогорец за втори път в рамките на две седмици.

Снимка: Lap.bg

Преди 7 дни "сините" загубиха мача за Суперкупата на страната с 0:1. Двата тима са в битка и в първенството. Левски са лидер с 47 точки, докато Лудогорец са с 40.

Мачът

"Предишния мач играхме на неутрален терен, сега ще сме гости. Играчите ще бъдат същите. Отборите са същите, но що се отнася до стартовите единадесет, до начина на игра, до стратегиите може да видите разлики. Очаква ни тежък мач срещу отбор, който разполага с доста широчина в състава си. Ние сме уверени в нашите възможности. Ще се опитаме да изиграем мача по най-добрия начин и ще се опитаме да го спечелим", каза Веласкес.

"Към този момент съм наясно със състава, с идеята и с плана за мача. Трябва да използваме най-доброто от силните си страни и да опитаме минимализираме силните страни на противника. Това, което се случва в главата ти определя абсолютно всичко. По различен начин влизаш в продълженията, ако си изравнил в последната минута или са ти изравнили в последната минута. Кондиционно и психически сме напълно подготвени", категоричен е Веласкес.