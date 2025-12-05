bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Хулио Веласкес потроши и скамейката в "Овча купел" (СНИМКИ и ВИДЕО)

Треньорът на Левски за пореден път прояви агресия при допуснат гол

Хулио Веласкес потроши и скамейката в "Овча купел" (СНИМКИ и ВИДЕО)

Треньорът на Левски Хулио Веласкес с поредна агресивна проява. Испанецът потроши скамейката на стадион "Александър Шаламанов" при загубата с 0:2 от Славия в четвъртък.

Пораженията по страничния панел ясно се видяха по време на прякото телевизионно излъчване на двубоя - непосредствено след първото попадение на Исак Соле. И макар че агресорът не попада в кадър, домакините потвърдиха пред bTV, че това е именно Веласкес.

Дон Хулио изкара гнева си върху скамейката и в дербито с ЦСКА (0:1) преди три кръга, като приложи ритник в секундите след единствения гол на Джеймс Ето'о.

Без думи

Тогава той категорично отказа да коментира тази проява. "Оставихте ме без думи", заяви Веласкес след въпрос на bTV какво против скамейките има.

Всъщност специалистът има солидна история с невъздържани и агресивни прояви по време на мачове. Той привлича вниманието в Нидерландия, докато води местния Фортуна Ситард. Заради емоционалното му поведение край тъчлинията и подскоците му, придружени с ръкомахане, той е наречен "Принца на карнавала" от бившия нидерландски национален вратар и настоящ анализатор Роналд Ватереус.

Емоционално неуравновесен

 

"В Нидерландия са категорични, че Хулио Веласкес е абсолютно непредвидим и емоционално неуравновесен. Някои журналисти дори призовават Фортуна Ситард да се намеси и вземе мерки, след като испанецът е бил неуправляем при домакинското поражение от Твенте с 0:3 на 11 март 2023", се посочва в материал на БТА.

 

"Мнението в Нидерландия е, че ако не ставаше дума за футболни мачове, е трябвало да приберат испанеца заради поведението му. Веласкес тогава е бил най-обсъжданият треньор в страната - винаги на ръба на емоционална експлозия, крещи, жестикулира, прави пируети от яд, тича по дължината на тъчлинията, навлиза на терена, хвърля сакото си, рита столовете и се опитва да пробие самата скамейка."

Самото поражение от Славия предизвика високо напрежение сред феновете на Левски. Причината е, че Веласкес остави на пейката цели 8 от обичайните си титуляри. Вследствие авансът на върха беше стопен до 5 точки пред ЦСКА 1948 и до 8 пред Лудогорец, който е и с мач по-малко.

 

 
