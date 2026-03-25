Играем две футболни контроли през лятото. Вижте с кого!

Българският футболен съюз вече е договорил съперници за следващите контроли на националите.

Още преди да изиграят вълнуващите мачове от турнира на ФИФА в Индонезия, "лъвовете" знаят, че през лятото ще играят срещу два тима, които поне няма да ги карат да пътуват до другия край на света!

Става дума за отборите на Косово и Молдова.

Кога?

Проверките вероятно ще са в седмиците преди старта на световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико. То ще бъде открито на 11 юни, а от 1 до 9 юни ФИФА дава възможност за проверки.

В случая интересен е тимът на Косово, който все още има шанс да играе на Мондиала, но първо трябва да спечели плейофа в зона "Европа".

Тимът на най-младата държава в Европа трябва да победи Словакия (26 март) и победителя от Турция-Румъния (31 март).

В ранглистата на УЕФА и двете страни са след нас. България е на 30-а позиция, Молдова - на 34-а, а Косово - на 36-а.

В Индонезия

В петък, 27 март, предстои първата среща на "лъвовете" на турнира в Индонезия.

Те се изправят срещу Соломоновите острови.

На 30 март националите ни ще играят или за трофея, или за третото място в турнира. Другата двойка е Индонезия - Сейнт Китс и Невис.