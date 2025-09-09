bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

Илиан изведе Черно море на тренировка, БФС решава бъдещето му по телефона

Изкара 678 дни като селекционер

Илиан Илиев проведе първа тренировка с Черно море, след като се завърна във Варна след лагера и мачовете на националния отбор на България срещу Испания и Грузия.

Той трябва да проведе разговор, вероятно по телефона, с президента на БФС Георги Иванов относно бъдещето си на поста.

Вчера Илиев заяви, че сам е изразил желание да напусне. В договора му няма неустойка.

И през март беше на изхода

57-годишният специалист пое отбора през 2023-а година след уволнението на Младен Кръстаич и провалена европейска квалификация.

Футболните национали допуснаха исторически крах (ВИДЕО)

От началото на века той е 16-ият селекционер, който е водил "трикольорите".

През март тази година той отново беше на изхода, но БФС застана зад него и подкрепи избора му да води и "моряците".

678 дни начело

По информация на bTV сега въпросът ще бъде поставен по-остро и в 678-ия му ден като селекционер, Илиев ще трябва да избира - България или Черно море.

Сред вариантите за негов заместник се спрягат имената на Димитър Димитров-Херо и Александър Димитров.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Денят Х: Илиан Илиев си тръгва!

Тагове:

България среща бфс национален отбор черно море илиан илиев разговор георги ивановгонзо

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Денят Х: Илиан Илиев си тръгва!

Денят Х: Илиан Илиев си тръгва!
България наказа своя шампион. Причината беше руският език

България наказа своя шампион. Причината беше руският език
С класа и стил: Росенов и Киуан са на четвъртфинал в Ливърпул (ВИДЕО)

С класа и стил: Росенов и Киуан са на четвъртфинал в Ливърпул (ВИДЕО)
Легендата Пини Гершон преподава в Самоков (СНИМКИ+ВИДЕО)

Легендата Пини Гершон преподава в Самоков (СНИМКИ+ВИДЕО)
Футболните национали допуснаха исторически крах (ВИДЕО)

Футболните национали допуснаха исторически крах (ВИДЕО)

Последни новини

Новиков на английски: Шампион съм, но няма да се боря на световното заради федерацията

Новиков на английски: Шампион съм, но няма да се боря на световното заради федерацията
„Ще трябва да свикне да живее с дупка в автобиографията си!“

„Ще трябва да свикне да живее с дупка в автобиографията си!“

"Няма проблем, 9 сутринта е" – Сабаленка обърка Алкарас със Синер (ВИДЕО)
Викайте кардиолог! Италия се измъкна след невероятна драма (РЕЗУЛТАТИ)

Викайте кардиолог! Италия се измъкна след невероятна драма (РЕЗУЛТАТИ)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV