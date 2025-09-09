Илиан изведе Черно море на тренировка, БФС решава бъдещето му по телефона

Илиан Илиев проведе първа тренировка с Черно море, след като се завърна във Варна след лагера и мачовете на националния отбор на България срещу Испания и Грузия.

Той трябва да проведе разговор, вероятно по телефона, с президента на БФС Георги Иванов относно бъдещето си на поста.

Вчера Илиев заяви, че сам е изразил желание да напусне. В договора му няма неустойка.

И през март беше на изхода

57-годишният специалист пое отбора през 2023-а година след уволнението на Младен Кръстаич и провалена европейска квалификация.

От началото на века той е 16-ият селекционер, който е водил "трикольорите".

През март тази година той отново беше на изхода, но БФС застана зад него и подкрепи избора му да води и "моряците".

678 дни начело

По информация на bTV сега въпросът ще бъде поставен по-остро и в 678-ия му ден като селекционер, Илиев ще трябва да избира - България или Черно море.

Сред вариантите за негов заместник се спрягат имената на Димитър Димитров-Херо и Александър Димитров.

