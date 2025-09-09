Денят Х: Илиан Илиев си тръгва!

Илиан Илиев днес ще се срещне с президента на БФС Георги Иванов за разговор за бъдещето си като национален селекционер по футбол на България. По всяка вероятност ще се раздели с поста след две поражения с по 0:3 в първите Световни квалификации за Мондиал 2026.

Днес ще има среща с Георги Иванов

Още вчера се появиха информации, че наставникът и на Черно море вече не е треньор на представителния тим на България.

Селекционерът говори пред bTV след пристигането на отбора от Тбилиси след поражението с 0:3 от Грузия във втората световна квалификация в група Е и намекна, че вече му е трудно да приема критики и да се чувства най-виновния човек за всичко.

"По-добре да си тръгнем с моя щаб"

"Аз поисках среща с ръководството на БФС и казах, че за да се успокои обстановката около националния отбор, е най-добре да се стигне до някаква промяна.

По-добре да си тръгнем с моя щаб. Разбрахме се, че ще имаме разговор, след който вероятно ще излезе нова информация", заяви селекционерът на България пред БГНЕС.

Илиев пое отбора през 2023-а година след оставката на Младен Кръстаич и провалена европейска квалификация. Под негово отборът ни изкара една цяла кампания в Лигата на нациите, като в група С/3 завърши на второ място след Северна Ирландия и пред Беларус и Люксембург. Тази 2-а позиция изпрати "лъвовете" на бараж срещу Република Ирландия, в които те претърпяха две поражения с по 1:2.

Димитър Димитров-Херо е сочен за фаворит №1 за поста на Илиев.

