Денят Х: Илиан Илиев си тръгва!

Трябва да има промяна, разбрахме се с БФС, каза селекционерът

Илиан Илиев днес ще се срещне с президента на БФС Георги Иванов за разговор за бъдещето си като национален селекционер по футбол на България. По всяка вероятност ще се раздели с поста след две поражения с по 0:3 в първите Световни квалификации за Мондиал 2026.

Днес ще има среща с Георги Иванов

Още вчера се появиха информации, че наставникът и на Черно море вече не е треньор на представителния тим на България.

Селекционерът говори пред bTV след пристигането на отбора от Тбилиси след поражението с 0:3 от Грузия във втората световна квалификация в група Е и намекна, че вече му е трудно да приема критики и да се чувства най-виновния човек за всичко.

"По-добре да си тръгнем с моя щаб"

"Аз поисках среща с ръководството на БФС и казах, че за да се успокои обстановката около националния отбор, е най-добре да се стигне до някаква промяна.

Снимка: Lap.bg

По-добре да си тръгнем с моя щаб. Разбрахме се, че ще имаме разговор, след който вероятно ще излезе нова информация", заяви селекционерът на България пред БГНЕС.

Футболните национали допуснаха исторически крах (ВИДЕО)

Илиев пое отбора през 2023-а година след оставката на Младен Кръстаич и провалена европейска квалификация. Под негово отборът ни изкара една цяла кампания в Лигата на нациите, като в група С/3 завърши на второ място след Северна Ирландия и пред Беларус и Люксембург. Тази 2-а позиция изпрати "лъвовете" на бараж срещу Република Ирландия, в които те претърпяха две поражения с по 1:2.

Димитър Димитров-Херо е сочен за фаворит 1 за поста на Илиев.

Илиан Илиев пред bTV: Всеки се упражнява върху нас и това дразни! (ВИДЕО)

национален отбор оставка илиан илиев квалификации мондиал 2026 георги иванов димитър димитровхеро

