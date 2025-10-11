bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Има ли сили България да победи Турция? (АНКЕТА)

Има ли сили България да победи Турция? (АНКЕТА)
В търсене на първи гол и дори победа, България посреща Турция на Националния стадион "Васил Левски" в мач от квалификациите за Мондиал 2026.

Двубоят ще бъде официален дебют за новия селекционер Александър Димитров, който след седем години начело на младежкия национален отбор пое мъжете, заменяйки Илиан Илиев.

Треньорът на Черно море беше освободен след пораженията от европейския шампион Испания и Грузия с по 0:3 в група Е на световните квалификации.

Избраниците на Александър Димитров

Димитров повика защитника на ЦСКА Иван Турицов за предстоящите срещи с Турция и Испания. Бранителят не е играл за представителния тим от повече от година.

Димитър Велковски от Арда беше извикан за първи път от 2022 г. насам. В групата е и халфът на Славия Кристиян Стоянов, който все още чака дебюта си. Няма нито един футболист на Черно море, а Кристиан Димитров от Левски замени контузения Емил Ценов.

Срещу себе си България ще има един отбор на Турция, в който не липсват звезди Хакан Чалханоглу (Интер), Арда Гюлер (Реал Мадрид) и Кенан Йълдъз (Ювентус) са сред най-открояващите се имена в отбора на Винченцо Монтела.

Южните ни съседи ще искат да си тръгнат с победа от столицата, и то убедителна, след като в предишния мач бяха разбити от Испания с 0:6 у дома. В първия си двубой в квалификациите турците надвиха Грузия с 3:2 като гост.

Статистиката

България има леко предимство в общия баланс с Турция – 8 победи, 5 равенства и 7 успеха на сметката на турците, при голова разлика 38:34 в полза на "лъвовете".

А ние ви питаме - Има ли сили България да победи Турция? Гласувайте в нашата анкета!

Има ли сили България да победи Турция?

