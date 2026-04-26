Кюстендилеца взе тениската на Христо Янев

Треньорът на ЦСКА Христо Янев ще трябва да преосмисли... гардероба си.

Това стана ясно след публикация на тартора на агитката на "червените" Иван Велчев - Кюстендилеца.

ЦСКА загуби с 1:3 в дербито с Левски от първенството, а гневът на привържениците беше породен от решението на Янев да заложи в мача на футболисти с по-малко игрови минути на терена.

Тениската

В последните срещи Янев излиза на терена с тениска с надпис "Офендърс". Това е една от фракциите в агитката на ЦСКА.

"Понеже виждам, че се коментира тениската, която напоследък носи Христо Янев. Днес, веднага след мача, сме го уведомили, че искаме тениската да ни се върне.



Тези тениски са за хора, които стават и лягат с идеята за ЦСКА, борят се за същата идея и се отнасят с подобаващото уважение към марката и историята на ЦСКА. От днес той за мен вече не е такъв!", написа Кюстендилеца.

Впоследствие той изтри публикацията.

В профила му останаха само думите за хореографията, посветена на непрежалимия вратар Георги Велинов - Джони, който си отиде от този свят преди месец, както и за мача.

"В памет на великият Георги Велинов! Един от тези истинските, големите, един от тези които бяха винаги до нас!

Днес станахме свидетели на една от най-големите гаври с привърженици, легенди и история на ЦСКА!

СРАМ, СРАМ ,СРАМ..."

Класирането

Победата на Левски приближи "сините" до бленуваната 27-а титла.

В момента те са със 73 точки, като водят с 11 пред ЦСКА 1948, 13 пред Лудогорец и 17 пред ЦСКА.

"Червените" са в битката за Купата на България заедно с Лудогорец, като в първия мач от полуфиналите те победиха с 2:1. Реваншът е на 29 април.