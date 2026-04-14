Леандро Годой - кошмарът от сетния миг

ЦСКА вече има 7 гола в добавеното време този сезон

Леандро Годой е в наистина особена ситуация. Убедителен голмайстор на ЦСКА през сезона (13), но резерва от началото на календарната година.

Именно аржентинецът донесе точката във вечното дерби с Левски. Отново се появи от пейката и изравни за 1:1 в 94-ата минута.

А да вкарва решителни голове дълбоко в добавеното време очевидно е специалитет на Леандро. Само през настоящия сезон той го направи в цели четири случая.

Две от предишните му три късни попадения също се оказаха ключови и донесоха допълнителни точки в актива на ЦСКА.

И Петко също

Най-напред в 14-ия кръг срещу Монтана Леандро беше точен от дузпа за 3:1 срещу Монтана (90+6). В 16-ия и 18-ия отново той подпечата победите срещу двата пловдивски отбора в Първа лига - за 2:1 срещу Ботев (90+3) и за 2:1 срещу Локомотив (90+5).

Петко Панайотов също се оформя като хищник в последните секунди. Халфът донесе измъчената първа победа през сезона с перфектно изпълнение на пряк свободен удар срещу Септември (90+4), преди Мохамед Брахими да оформи крайното 3:1 (90+8).

9 късни точки

Отново Панайотов се превърна в герой при гостуването на Монтана дни преди драмата с Левски. Той осигури успеха с 1:0 в четвъртата минута на добавеното време след асистенция на... Леандро Годой.

Обобщената сметка - в цели 7 случая този сезон ЦСКА стига до гол след изтичане на редовното време. А генерираните чрез тези попадения точки са цели 9 точки.

