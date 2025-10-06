Лудогорец: Пускаме жалба. ЦСКА: Малко разглезено

Искри по оста Лудогорец - съдии - ЦСКА след нулевото дерби в неделя вечер на стадион "Васил Левски". Техническият директор на шампионите Козмин Моци изрази куп претенции и се закани, че ще бъде пусната жалба. Спортният директор на "червените" Бойко Величков отговори, че реакцията му се струва "малко разглезена".

"Този резултат е благодарение на съдиите. При Бруно Жордао още първото полувреме втори жълт картон - нищо. Ситуацията с Антон Недялков за мен е чиста дузпа - нищо. Фаул срещу Бърнард Текпетей на границата на наказателното поле - не съм сигурен, че не е дузпа. Трябва да се пусне жалба. По този начин не може да се продължава", заяви Моци.

"Аз имам много претенции към съдиите в този мач, а и в предишните. Но зная, че нашият отбор не играе добре. Сигурен съм, че г-н Моци знае, че неговият отбор също не играе добре", отговори Величков.

Търсим вината в себе си

"Мога да извадя много ситуации, които са меко казано спорни. Никой не каза нито дума за дузпата, която Локомотив София получи срещу нас, за двубоя срещу Арда, в който три жълти картона бяха спестени в първите 10 минути. За ситуация, в която 10-метрова ситуация се пуска, а след това наш състезател е ритнат в главата."

"Днес имаше спорна ситуация. По всички правилници тази спорна ситуация трябва да се остави да завърши, чак тогава да се вдигне засада, ако има. Едно презастраховане, едно вдигане веднага."

"Не искам да влизам в този ред на мисли, защото не сме добре игрово и това е акцентът. Търсим вината в себе си, но малко разглезено ми се струва в конкретния двубой противникът да търси оправдания в съдията, защото ние имаме повече претенции".