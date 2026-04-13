НА ЖИВО: ЦСКА - Левски (СТАРТОВИ СЪСТАВИ)

В 16:00 ч. на Националния стадион "Васил Левски" започва второто за сезона Вечно дерби. Най-чаканият мач в България - ЦСКА срещу Левски.

"Сините" са лидери в Първа лига (69 т.) и се борят за титлата с втория Лудогорец (60). "Армейците" са четвърти (55), на една зад ЦСКА 1948 (56).

Какво се случва през април?

Левскарите са в серия от 9 поредни шампионатни дербита без победа срещу големия съперник през месец април. Последният им успех датира отпреди близо 13 години – на 27 април 2013 г., когато Левски печели с 2:1 след драматичен победен гол с глава на Жоао Силва.

Интересно е още, че в общо 34 мача за първенство, играни през април, два резултата се открояват като най-чести: 2:1 за Левски, и 1:0 за ЦСКА.

Първото априлско дерби между двата отбора е още на 4 април 1952 г., когато ЦСКА печели с 3:1.