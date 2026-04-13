Вечно дерби с огромен залог: една победа може да промени всичко!

На Светли понеделник, 13 април, е време за Вечно дерби! ЦСКА и Левски ще се срещнат за втори път този сезон. В първия сблъсък за сезона „червените“ спечелиха с 1:0 след късен гол на Джеймс Ето'о.

Началото е в 16:00 ч., арената - Националния стадион "Васил Левски". ЦСКА влиза в мача със солидна серия – пет победи в последните шест шампионатни срещи без допуснат гол, като единственото поражение дойде от Лудогорец в Разград. „Сините“, които се борят с "орлите" за титлата, също поддържат стабилно темпо – четири победи и равенство след минимална загуба от шампиона.

Двата тима ще се срещнат още два пъти в плейофите, а сега на Националния стадион се очакват над 20 000 зрители въпреки програмата непосредствено след Великден.

ЦСКА ще бъде в пълен състав, като след наказание се завръща Мохамед Брахими. Левски обаче остава без Мустафа Сангаре, Карл Фабиен и наказания Майкон.

При успех „сините“ могат временно да увеличат аванса си пред Лудогорец на 12 точки преди визитата на шампионите на Арда в Кърджали. ЦСКА от своя страна има шанс да изпревари ЦСКА 1948 и да се доближи само на две точки от върха.

Главен съдия на дербито ще бъде Мариян Гребенчарски, за когото това е първо Вечно дерби. Асистенти са Георги Тодоров и Иво Колев, а ВАР ще бъде поверен на Никола Попов и Димитър Димитров.