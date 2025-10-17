Назад и надолу! Протест срещу Георги Иванов и БФС!

Отново ще има ноемврийски протест срещу БФС и президента му Георги Иванов - Гонзо. Предстоящият израз на недоволство е насрочен за 18 ноември, когато е последният мач на България от световните квалификации – домакинство срещу Грузия на Националния стадион "Васил Левски".

След 1:16

„Лъвовете“, водени от Александър Димитров, нямат никакъв шанс за класиране на Мондиал 2026 в САЩ, Мексико и Канада. Головата им разлика след четири изиграни мача в група Е от квалификациите е потресаваща – 1:16.

Снимка: Lap.bg

Насроченият за 18 ноември протест иска да изрази негодувание от управлението на БФС под ръководството на Георги Иванов и подчинените му.

"Българският футбол е в пропастта и е време да се предприемат незабавни и решителни действия за спирането на този падеж. Управлението на Георги Иванов е пример за дълбока некомпетентност и компроментираност, които водят до систематичното израждане на футболната ни структура. Неговите решения не само, че не отговарят на нуждите на националния отбор и футбола като цяло, но и подкопават всякакви шансове за бъдещо възстановяване. Ако не се прекрати това незабавно, България ще продължи да се търкаля в блатото на неуспеха и ще изпусне всяка възможност за възраждане и развитие на футбола си", пишат инициаторите.

„Стига! Против управлението на Георги Иванов – протест на следващия домакински мач! ОСТАВКА!!!“, казва обявлението на протеста във Facebook. Над 1500 души са демонстрирали интерес, личи от публикацията.

Заглавната снимка е анимираният лик на Иванов с добавен надпис „Гонзо – назад и надолу“.

Преди България - Унгария София горя!

Припомняме, че последният такъв голям организиран протест срещу БФС беше по време на квалификацията България - Унгария през 2023 г.

Тогава се стигна до безредици и палежи в центъра на София. Десетки души бяха ранени, сред тях и полицаи, и над 30 арестувани.

Това доведе до оставката на тогавашния президент на БФС Борислав Михайлов, който беше наследен на поста от Георг Иванов-Гонзо.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK