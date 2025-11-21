Рекордно слабо класиране за България (ВИДЕО)

Рекордно слабо годишно класиране за България в ранглистата на ФИФА. Въпреки победата срещу Грузия, националите успяха да се изкачат само до 88-ата позиция, на която ще завършат 2025-а година.

Досега тимът никога не е финиширал толкова ниско в класирането на световната футболна федерация.

Последните 5 години

Сривът в представянето е още по-осезаем в последните 5 години. От 66-о място пътят в ранглистата е само надолу до сегашната 88-а позиция. Все пак най-лошото класиране в историята е през 2012-а, когато България е под номер 96.

Снимка: Lap.bg

С победата срещу Грузия в последния мач от световните квалификации, националите избегнаха срама да приключат квалификации без точка, което щеше да бъде и антирекорд.

Успехът обаче е малка утеха на фона на отражението в огледалото, наречено ранглиста на ФИФА.

От европейските отбори само 15 от общо 55 са под България. Страната ни е заобиколена от Хаити, Уганда, Нова Зеландия, Сирия, Ангола и Замбия в класацията на световната централа.

През 2026-а за страната ни предстоят контроли, а през септември Лига на нациите.

