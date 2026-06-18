БГ Футбол Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Школата на Левски отива в испански ръце Елин Топузаков остава като заместник-директор Снимка: levski.bg

Ключова промяна във футболния Левски.

Ръководството довери детско-юношеската школа на тима на... испанец. Неговото име е Емилио Ларас Лопес.

Това стана ясно след публикация на шампионите на България на официалните канали на "сините".

Биографията

Емилио Ларас е роден на 19 февруари 1968 година в Сарагоса, Испания. Притежава треньорски лиценз „UEFA PRO“.

Той стартира треньорската си кариера през юли 2009 година като старши-треньор на испанския клуб Ла Муела. Кариерата му като старши-треньор преминава изцяло в Испания, като води още втория отбор на Илуека, Ендеса Андроа, ФК Андора, Теруел, Реал Сарагоса, Саринена, Ебро, Расинг Ферол и Депортиво Арагон.

Снимка: levski.bg

В Реал Сарагоса той е работил с треньора на „сините“ Хулио Веласкес.

От публикацията става ясно, че обичания от феновете футболист и бивш капитан на Левски Елин Топузаков ще остане в клуба, но в ролята на заместник-директор на школата.

И методист

Освен Ларас, "сините" назначават и главен методист.

Неговото име е Карлос Санчес Мартинес.

Така на ключовите позиции за клуба застават испанци.

Хулио Веласкес, който дойде като треньор на мъжкия тим в началото на 2025 г., оправда очакванията и направи Левски шампион за първи път от 17 години насам.