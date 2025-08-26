bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Шок: Любо Пенев се завръща в ЦСКА?

Възможно ли е?

Шок: Любо Пенев се завръща в ЦСКА?
Lap.bg

Любослав Пенев може да се завърне в ЦСКА. През последните дни той усилено е предлаган на собственика и оперативното ръководство на "армейците", твърди "Тема Спорт".

58-годишният специалист също прави сондажи да се завърне за пети път начело на родния си тим.

Лоби за Любо Пенев

"Кандидатурата" на Ел Голеадор е издигната от влиятелен кръг, който опитва да се внедри в клуба, възползвайки се от съкрушителния старт на сезона със само 3 точки от първите 5 мача. Столът на Душан Керкез вече се клати много сериозно и идеята на определени кръгове около ЦСКА е той да бъде наследен от Пенев. Ел Голеадор е без работа от миналата есен, когато се раздели със скандал с Локо Пд.

Снимка: Lap.bg

Спортният директор на "армейците" Бойко Величков застана твърдо зад босненския наставник след поредното разочарование и загубата с 0:1 от ЦСКА 1948 в неделя, но е добре известно, че подобни актове никога не гарантират подкрепа към треньора.

Любо Пенев в ЦСКА

Любослав Пенев за последно води ЦСКА през 2021 г., когато беше заменен на поста от Стойчо Младенов и дори организира остра пресконференция срещу него в комплекс "Царско село". При криза в Борисовата градина двамата винаги са актуални имена. За момента лобирането Любослав Пенев да се завърне начело на ЦСКА не дава резултат. Ситуацията обаче може да се промени, ако отборът продължи да затъва, а не се намерят по-добри решения.

Любо Пенев за Стойчо Младенов: Много гадна и долна постъпка! (ВИДЕО)

Ръководните фактори на "червените" все още са категорични, че настоящият наставник може да изведе тима от тежката спортно-техническа криза.

Предният път, когато ЦСКА тръгна толкова зле, разформироваха и Левски

"Керкез е треньор на ЦСКА и на този етап всичко друго от подкрепа за отбора не е уместно. Не бива с лека ръка да се хвърля цялата вина върху него", сподели Бойко Величков в неделя вечер след загубата с 0:1 от ЦСКА 1948.

Снимка: Lap.bg

Почти сигурно е обаче, че ако гостуването на Славия в събота не бъде спечелено, "червените" ще предприемат треньорска смяна, пише още изданието.

